2017-01-25 18:00:00.0

Weissenhorn Diskussion um Hasenwiese: Räte gehen in die Luft

Die Weißenhorner Stadtverwaltung hat ein Büro damit beauftragt, einen Bebauungsplan für das Gelände auszuarbeiten. Das wirft im Stadtrat viele Fragen auf. Von Jens Noll

Zwei Lager stehen sich in Weißenhorn scheinbar unversöhnlich gegenüber: Viele Bürger können es kaum erwarten, dass die Firma Aldi mit dem geplanten Bau zweier Supermärkte auf der Hasenwiese beginnt. Auf der anderen Seite gibt es Gegner des Projektes, die sich juristisch zur Wehr setzen. Unabhängig davon, wie das laufende Klageverfahren gegen die vom Landratsamt erteilte Baugenehmigung ausgeht – die Stadt will eine rechtlich belastbare Grundlage für den Bau der Supermärkte schaffen. In Abstimmung mit Aldi hat die Stadtverwaltung nun ein Beratungsbüro in Krumbach damit beauftragt, einen Bebauungsplan für die Hasenwiese auszuarbeiten.

Groß war am Montagabend in der Stadtratssitzung der Redebedarf zu diesem Thema. Denn einige Räte ärgerten sich darüber, dass sie diese Entscheidung nur zur Kenntnis nehmen durften und nicht darüber abstimmen konnten. Zudem hatten einige Stadträte Nachfragen zu dem Verfahren. Die Verwaltungsmitarbeiter konnten in der Sitzung allerdings nicht alle beantworten.

Theoretisch könnte Aldi schon mit dem Bau beginnen. Doch das Unternehmen will das Projekt erst starten, wenn alle strittigen Punkte geklärt sind und das Verfahren am Verwaltungsgericht Augsburg beendet ist (wir berichteten). Stadtrat Michael Schrodi (CSU) bezweifelt, dass die Baugenehmigung noch gültig ist, wenn der Bebauungsplan geändert wird. „Das ist kein neuer Plan“, entgegnete Weißenhorns Zweiter Bürgermeister Ernst Peter Keller (CSU). Er hatte die Sitzungsleitung übernommen, weil der 1. Bürgermeister Wolfgang Fendt derzeit Urlaub hat.

Keller erinnerte daran, dass das Bayerische Verwaltungsgericht den bisherigen Bebauungsplan wegen Formfehlern im Verfahren aufgehoben hatte. Die Unterlagen waren nicht lange genug öffentlich ausgelegt worden. Das Büro werde nun aufarbeiten, was das Gericht gerügt hatte. Nach Auskunft der Stadtbaumeisterin Conny Roth müssten womöglich auch Gutachten aktualisiert werden, die dem Bebauungsplan zugrunde liegen. „Da ziehen bestimmt wieder Jahre ins Land“, sagte der CSU-Fraktionschef Franz Josef Niebling. Eine Prognose über die Dauer des Verfahrens wollte Roth im Gremium nicht abgeben.

Von einer Verschwendung von Steuergeldern sprach gar Johannes Amann (WÜW). Schließlich habe man ein Stadtentwicklungskonzept für 100000 Euro in Auftrag gegeben, dass zu dem Ergebnis kommen könnte, dass das Gelände kein geeigneter Platz für zwei Supermärkte sein könnte. Dem widersprach Thomas Schulz (SPD) allerdings deutlich. Die Entscheidung für die Supermärkte sei schon viel früher gefallen als der Beschluss, das Gutachten erstellen zu lassen. „Jetzt sind wir langsam in einer Zirkusveranstaltung“, sagte Schulz angesichts der Diskussion. „Es gab einen Bürgerentscheid für die Supermärkte und der Stadtrat ist dabei, diesen Wunsch umzusetzen.“

Michael Schrodi betonte: Er glaube nicht, dass die Märkte auf der Hasenwiese so schnell kommen. Er hat nach eigener Aussage eher den Eindruck, dass das Vorhaben durch die Verwaltung verzögert wird. „Bei so einem Thema entscheidet man über unsere Köpfe hinweg“, schimpfte er. Der Zweite Bürgermeister rechtfertigte die verwaltungsinterne Entscheidung mit der Geschäftsordnung. Der Wert der Planungsleistungen – ungefähr 18000 Euro bekommt das Krumbacher Beratungsbüro dafür – sei so gering, dass Bürgermeister Fendt den Auftrag vergeben könne, ohne den Stadtrat vorher fragen zu müssen, sagte Keller. Dass die Stadtkasse dadurch nicht belastet wird, weil Aldi den Betrag übernimmt, war für die erzürnten Räte nur ein schwacher Trost. Schrodi sagte: „Wir haben schon über viel geringere Beträge entscheiden müssen.“

Günther Hogrefe (CSU) äußerte zum Schluss den Wunsch, das Thema noch einmal mit Bürgermeister Fendt zu diskutieren. „Denjenigen, der diesen Beschluss gefasst hat, möchte ich dazu auch öffentlich befragen“, sagt Hogrefe.