2017-06-28 19:00:00.0

Neu-Ulm Drogenlager in Neu-Ulm ausgehoben: Zwei Verdächtige in Haft

Neu-Ulmer Ermittler testen Schlüssel eines Dealers an vielen Haustüren und landen schließlich einen Treffer. Von Katharina Dodel

Kiloweise Drogen haben zwei Neu-Ulmer in ihrer Wohnung in der Innenstadt gehortet und sind nun aufgeflogen. Denn die Polizei nahm das Rauschgiftlager hoch und zwei Tatverdächtige fest. Über eine umfangreiche und zugleich außergewöhnliche Suchaktion, stießen die Beamten auf die Wohnung der mutmaßlichen Dealer.

Polizist Kurt Kraus spricht von einem „Fund, den es nicht alle Tage gibt“. Zu diesem sei überhaupt erst wegen der „ausnahmslosen Hartnäckigkeit der Ermittler“ gekommen, sagt der vorübergehende Kommissariatsleiter in Neu-Ulm. Denn wie jetzt bekannt gegeben wurde, führten Ermittlungen der Ulmer Kripo am 13. Juni erst zu einem 26-jährigen Italiener mit marokkanischen Wurzeln, der rund ein Kilo Marihuana bei sich hatte. Er wurde von den Beamten auf der württembergischen Seite der Donau festgenommen und durchsucht. Dabei fanden sie einen Schlüssel. Zu welcher Wohnung dieser passte, sagte der Mann nicht. Er schwieg eisern und löste somit eine große Suchaktion aus: Die Ulmer Kriminalpolizisten schalteten daraufhin die Neu-Ulmer Kollegen ein und fanden schließlich heraus, dass es sich um ein Gebäude in der Neu-Ulmer Maximilianstraße handeln muss. Die Kripo begann am Nachmittag des 14. Juni mit einer intensiven und ungewöhnlichen Suche: Weil nicht klar war, um welche Wohnung es sich handelte, wurde der Schlüssel an jeder Türe des vermuteten Gebäudes getestet, ehe die Polizisten im vierten Obergeschoss einen Treffer erzielten.

Was die Ermittler hinter der Eingangstüre erwartete, war ein Drogenlager, der größeren Sorte: Rund 210 Gramm Heroin, etwa 410 Gramm Kokain, 1000 Ecstasy-Tabletten und fast 1,5 Kilogramm Marihuana konnten sichergestellt werden. Sofort wurde nach den Bewohnern gefahndet – mit Erfolg: Zwei Italiener im Alter von 21 und 29 Jahren, wurden an ihrer Arbeitsstelle in Ulm festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und steckte beide in Untersuchungshaft. Zwischenzeitlich wurde der 29-Jährige aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie sehr auch er in die Rauschgift-Sache verwickelt ist, würden die Ermittlungen zeigen, sagt Kriminalpolizist Kurt Kraus.

Zufällig landeten er und seine Kollegen einen weiteren Treffer: Noch während der Durchsuchung in der Neu-Ulmer Wohnung spazierte ein 31-jähriger Syrer zur Tür herein – und den Ermittlern direkt in die Arme. Er wollte offenbar ein Rauschgiftgeschäft abschließen. Deshalb wurde auch seine Wohnung durchsucht. Das Ergebnis waren weitere vier Gramm Kokain, über 360 Gramm Haschisch und 135 Gramm Marihuana. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Gegen den 26-jährigen Italiener, der die große Durchsuchungsaktion in Gang setzte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl erlassen. Wie Kraus mitteilt, sei bislang bestätigt, dass er in der Wohnung des 21- und des 29-Jährigen untergekommen sei. Ob er überhaupt einen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, oder ob er sich illegal in der Neu-Ulmer Innenstadtwohnung aufhielt, sei Gegenstand der Ermittlungen. Diese haben inzwischen komplett die Staatsanwaltschaft Memmingen und die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen.