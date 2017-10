2017-10-02 09:01:00.0

Ulm Ein Sonntag der Rekorde

Die Ulmer Marketingabteilung ließ sich Einiges einfallen, um in die Stadt zu locken. Von Traumwesen, Riesenpuzzles und raren Fundstücken. Von Dagmar Hub

In der Ulmer Fußgängerzone war am verkaufsoffenen Sonntag bei angenehmem Wetter Einiges los.

Die Fußgängerzone war am Sonntagnachmittag so voll wie an manchem Adventswochenende nicht: Bei idealen Wetterbedingungen kamen sehr viele Menschen auch aus der Region, um am verkaufsoffenen Sonntag in den Ulmer Geschäften zu stöbern, um am Antikmarkt, auf dem Herbstmarkt oder auf dem Kunsthandwerkermarkt einzukaufen - und um sich und den Kindern den Spaß einiger Zusatzangebote zu gönnen, die es am gestrigen Sonntag gab: Stelzenläuferinnen, deren opulente Kostüme an den Karneval in Venedig erinnerten, gehörten dazu ebenso wie das größte Disney-Puzzle der Welt.

In der Buchhandlung Hugendubel ist Benedikt Weber von Jungs im Grundschulalter umgeben. Sie kennen seine Stimme, denn Weber ist Sprecher in den Disney-„Cars“-Filmen, und sie reagieren begeistert, wenn Weber sie anfeuert, während sie „Cars“-Teile zusammenpuzzeln. Denn um „Cars“ ging gestern bei Hugendubel eine ganze Menge: 40000 Teile hatte das Riesenpuzzle, das Ulmer Kinder wie der neunjährige Leandro fertigstellen durften - mit System, denn jedes der Kinder erhielt in einem nummerierten Tütchen 36 Puzzleteile; die Tütchen-Nummer verwies gleich auf den Platz des eigenen Anteils im gesamten Puzzle. Jeweils 10000 Teile waren zuvor in Würzburg, Hannover und Berlin zusammengefügt worden, die letzten 10000 Teile kamen dann in Ulm dazu. Ab 13.30 waren bereits die Parkhäuser dicht. „Das Ziel, die Besucher nach Ulm zu locken, haben wir erreicht. Die vielfältigen tollen Aktionen im Einzelhandel und die verschiedenen Märkte haben die Besucher nach Ulm gezogen“, sagt Citymanager Henning Krone. Mit der Frequenz in der Innenstadt und der Blaubeurer Straße waren die Händler laut Krone sehr zufrieden.

Auf dem Herbstmarkt konnten sich Kaufinteressierte schon ganz auf die kalte Jahreszeit einrichten. Besonderes bot dieses Mal der Kunsthandwerkermarkt: Razvan Aiordachioei, selbst Musiker, gestaltet aus alten Langspielplatten Kunst und auch Lampen. Er sägt manuell die Silhoutten der Stars aus, deren Stimme auf den alten Platten einst zu hören war, und schafft damit Schattenrisse als Deko-Objekte. Alice Cooper gefällig oder doch lieber Frank Sinatra?

Mit den Händen zu arbeiten erlebt in technisierten Zeiten eine Renaissance: Das Laichinger Paar Johannes Ströhle und Johanna Wenz bot gänzlich Ungewohntes aus Holz, vom Magneten für die Pinwand über Ohrringe bis hin zur Lichtskulptur, an der Johannes Ströhle eine Woche lang gearbeitet hat. „Dornrösle“ aus Stuttgart hielt Jacquard-Webbänder aus den 20er Jahren feil.

Viele Besucher zog der Antikmarkt an: Auf dem Judenhof präsentierte sich der Wohlstand vor allem der 50er Jahre und der 30er Jahre. Geschliffene Gläser, Silber, Schmuck, ein Tonband, edles Porzellan, aber auch alter Weihnachtsschmuck, Rehgeweihe und das breit gerahmte Landschafts-Gemälde waren zu erwerben. Unter den Angeboten fand sich aber auch Rares wie ein Familienstammbuch aus dem 19. Jahrhundert oder ein Andenken-Teller aus Meißner Porzellan, angefertigt zur Thronbesteigung von Georg von Sachsen am 19. Juni 1902. Oder ein Sessel mit Bezug in den Farben Orange und Braun, der in den 70ern der letzte Schrei war, beim Betrachter heute aber eher geschmackliche Schreikrämpfe auszulösen imstande ist.

Der Krämermarkt auf dem Münsterplatz hat auch am heutigen Montag geöffnet.