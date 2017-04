2017-04-25 11:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Eine Stadt im Zeichen des Rads

Ulm läutet die Saison ein und feiert den 200. Geburtstag einer Erfindung, die am Freitag günstig angeboten wird. Am Wochenende ist noch mehr geboten als eine Versteigerung. Von Oliver Helmstädter

200 Jahre nachdem Karl Drais mit dem Radvorläufer „Laufmaschine“ seine ersten Runden drehte, steht am kommenden Wochenende der Münsterplatz komplett im Zeichen der Erfindung: Die Fahrrad-Aktionstage sollen am Freitag, Samstag, Sonntag (28. bis 30. April) mithelfen, „eine Kultur“ im Zeichen der Drahtesel zu etablieren, wie es Friederike Christian, die neue Rad-Beauftragte der Stadt Ulm bei der Vorstellung des Programms ausdrückte. Das übergeordnete Ziel ist klar: Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in der Stadt soll langfristig gesteigert werden.

Fixpunkt der Aktionstage sind Infostände rund ums Thema Radfahren und Mobilität auf dem Münsterplatz. Dazu gehört auch der „Rad-Check“. Kostenlos übernehmen hier am Freitag (11 bis 17 Uhr) und am Samstag (10 bis 16 Uhr) Experten die Reparatur kleinerer Mängel. Dabei steht die Sicherheit im Vordergrund: Bremsen, Licht, Klingel oder Reifendruck werden überprüft. Auch wer noch gar kein Fahrrad hat, ist auf dem Münsterplatz richtig: Am Freitag werden um 13 und 15 Uhr insgesamt 50 Räder versteigert, die sich im Fundus der Stadt angesammelt haben. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die ihr Rad in der Stadt vergessen. Und oft stören die Drahtesel: Per Zettel werden etwa Besitzer darauf aufmerksam gemacht, wenn Radständer abmontiert werden müssen. Oft genug melden die sich nicht, sodass die Räder nun unter den Hammer geraten.

Eine andere Möglichkeit günstig an ein Rad zu kommen, ist der Fahrradmarkt des „Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs“ (ADFC) am Samstag: Von 9 Uhr bis 12 Uhr werden gebrauchte Räder, Anhänger, Ersatzteile und Kinderfahrzeuge verkauft. Am Freitag und Samstag findet die Fahrrad-Stempeljagd statt - dieses Jahr mit 18 Stationen, unter anderem auch im Neu-Ulmer Stadtgebiet: Das Donaubad, die Kartbahn Ecodrom und das Dietrich-Kino locken Radfahrer mit Rabatten und Aktionen. Wer die Stationen abklappert und dies sich mit einem Stempel belegt, kann gewinnen. Insgesamt werden Einkaufsgutscheine im Wert von 1000 Euro verlost.

Den Abschluss bildet am Sonntag der ADFC-Radltag: Landesweit finden insgesamt 200 ADFC-Radtouren zu Ehren des Drahtesels statt. Sechs davon führen durch Ulms Umgebung. Von der Familienrunde bis hin zur anspruchsvollen Rennradtour ist alles dabei. Eine Ehre wird auch dem Donauradwanderweg zuteil, der auf 600 Kilometer von Donaueschingen bis Passau verläuft. Ulm wurde als Grenzstadt der beiden Donau-Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg als Ort der Übergabe der ADFC–Auszeichnung „4-Sterne-Radweg“ ausgewählt. Damit erfüllt der Radwanderweg durchgängig bei Kriterien wie Wegweisung, Oberfläche und Auto-Verkehrsbelastung die zweihöchste Stufe. Kurz nach der Überreichung auf dem Münsterplatz können sich Besucher einer etwa zehn Kilometer langen Radtour an der Donau anschließen: Das Tempo gibt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch vor. Wem das nicht dynamisch genug ist, der kann am Samstag ab 10 Uhr die Darbietungen von Bike-Polo-Spielern auf der Rollsportanlage des SSV Ulm beobachten.