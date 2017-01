2017-01-12 07:00:00.0

Neu-Ulm/Illertissen Eisen zu Noerenbergs Kritik: „Reden muss erlaubt sein“

Der Illertisser Bürgermeister hält die Neu-Ulmer Schelte für „nicht nachvollziehbar“. Und macht ein Friedensangebot. Von Jens Carsten

Es gibt keinen Streit zwischen der Vöhlinstadt und Neu-Ulm: Das betont der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen, nachdem sich sein Amtskollege Gerold Noerenberg in einem offenen Brief über Aussagen zum sogenannten Nuxit beschwert hatte. Auf den war Eisen in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Stadt Illertissen zu sprechen gekommen.

Wie berichtet, hatte er die Neu-Ulmer aufgefordert, möglichst bald eine Entscheidung über den Austritt zu treffen. Denn bis es soweit sei, sieht der Illertisser Rathauschef den Landkreis gelähmt – etwa wenn es um Entscheidungen über künftige Investitionen aus dem Budget des Kreises in der Stadt Neu-Ulm geht. Das gefiel Noerenberg offenkundig gar nicht. In seinem Schreiben an Landrat Thorsten Freudenberger, mehrere Kreisräte, Neu-Ulmer Stadträte und Zeitungsredaktionen sprach er von einer einer „Einmischung in Angelegenheiten der Stadt Neu-Ulm“ und bezeichnete Eisens Aussagen als ungehörig.

Der Illertisser wiederum kann die Reaktion aus Neu-Ulm „nicht nachvollziehen“, wie er sagt. Immerhin hätten viele Zeitungen in Bayern über die angedachte Kreisfreiheit Neu-Ulms berichtet. Eisen: „Dann wird man wohl auch darüber reden dürfen.“ Das müsse gestattet sein.

Neu sei ihm, dass das Thema des Austritts von Kreisräten aus Illertissen aufgebracht worden sei. Davon hatte Noerenberg in seinem Brief geschrieben und dargelegt, dass der Nuxit erst danach in den Neu-Ulmer Stadtrat gelangt sei. „Das ist mir unbekannt“, sagt Eisen. Er selbst habe erst über die Berichterstattung aus einer Neu-Ulmer Stadtratssitzung vom Nuxit erfahren: „Die Geister wurden in Neu-Ulm gerufen.“ Anders als von Noerenberg dargelegt, wolle er die Stadt Neu-Ulm sicher nicht zum Austritt drängen. Eisen: „Ob sie das machen, ist mir egal.“ Ihm gehe es allerdings um eine eilige Entscheidung, egal wie sie ausfalle, bekräftigt der Illertisser Bürgermeister. Ansonsten sieht er lange Diskussionen voraus, etwa jedes Mal, wenn es darum geht, ob Gelder des Landkreises in die Donaustadt fließen.

Einen grundsätzlichen Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden des Landkreises sieht Eisen nicht, zumindest nicht von seiner Warte: „Alten Gram habe ich nicht, dafür bin ich zu jung“, sagt der Bürgermeister mit Blick auf die Gebietreform im Jahr 1972, als die Landkreise Neu-Ulm und Illertissen zu einem verschmolzen wurden. Viele Menschen empfanden das als Einbuße der einstigen Eigenständigkeit. Verstärkt wurde das Gefühl gerade im Süden dadurch, dass der Sitz der gemeinsamen Landkreisverwaltung in der Donaustadt untergebracht wurde. Im Jahr 1982 zog das Landratsamt in die eigens zu diesem Zweck gebaute sogenannte „Kupferburg“ in der Kantstraße.

Das Gefühl einiger Illertisser, man habe ihnen über Jahre hinweg mehrere Einrichtungen weggenommen, kann Bürgermeister Eisen durchaus nachvollziehen und zählt auf: das Landratsamt, die Chirurgie, die Außenstelle des Amtsgerichts. Von einem grundsätzlichen Zwist könne aber keine Rede sein. „Wir wollen keinen Streit", sagt Eisen, „Schwamm drüber." In der Kommunalpolitik werde man auf Kreisebene trotz allem auch künftig gut zusammenarbeiten. „Das müssen wir ja."