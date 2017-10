2017-09-29 13:00:00.0

Neu-Ulm Eishalle öffnet wie geplant am Sonntag

Eine ausgiebige Prüfung hat ergeben: Die Dachkonstruktion ist sicher. Dennoch stehen bald Arbeiten an.

Die Eislaufsaison in der Eissportanlage Ulm/Neu-Ulm startet wie geplant am Sonntag, 1. Oktober. Die statische Untersuchung des Hallendachs in dieser Woche hat ergeben, dass die Standsicherheit der Dachkonstruktion gegeben ist. Das teilte die Stadt Neu-Ulm gestern in einer Pressemitteilung mit.

Noch vor wenigen Wochen war unklar, ob die Eislaufanlage wie geplant Anfang Oktober ihre Tore für die Besucher öffnen kann. Denn: Bei einer routinemäßigen Bauwerksprüfung an der Eislaufhalle wurden Ende Juli Schäden am Dach festgestellt. Weitergehende Untersuchungen mit Ultraschall- und Radarmessungen haben nun ergeben, dass die Halle planmäßig geöffnet werden kann. „Die Standsicherheit der Dachkonstruktion ist gegeben. Spezialisten und Fachleute haben uns das aktuell bestätigt“, so Donaubad Geschäftsführer Jochen Weis.

Dennoch werden zur Absicherung des Dachs in den kommenden Wochen Schwerlaststützen eingebaut. „Sollte es zu starken Schneefällen kommen, übernehmen die Stahlträger eine Stützfunktion und entlasten so das Dach“, erläutert Weis. Der Einbau der Schwerlaststützen beginnt am Montag, 16. Oktober. Die Fertigstellung ist für Mitte November geplant. Bislang geht man bei der Stadt Neu-Ulm laut Pressesprechering Sandra Lützel aber davon aus, dass der Betrieb dadurch nicht beeinträchtigt ist – zumindest wurde noch nichts Gegenteiliges bekannt gegeben.

In der Vorsaison öffnet ab kommenden Sonntag zunächst die Eishalle ihre Tore. Die Öffnungszeiten in der Vorsaison weichen von den Hauptsaison-Zeiten aufgrund der eingeschränkten Eisfläche sowie dem Wettkampf- und Trainingsbetriebs der Eisvereine etwas ab. Sobald die Witterungsverhältnisse es zulassen, wird auch die Außenpiste in Betrieb genommen. „Wir rechnen damit, dass der Außenbereich ab Ende Oktober geöffnet werden kann“, so Donaubad Geschäftsführer Weis.

Die Eintrittspreise der Eislaufanlage bleiben im Vergleich zur vergangenen Saison unverändert, wie es weiter in der Pressemitteilung der Stadt heißt. Neu sind ab dieser Saison allerdings spezielle Familientarife. (az, aat)