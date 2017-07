2017-07-30 11:00:00.0

Ludwigsfeld Eröffnung der Gustav-Benz-Halle im Muthenhölzle verzögert sich

Die neue Sportstätte im Muthenhölzle hätte schon längst fertig sein sollen. Warum das nicht der Fall ist.

Mit schlechten Neuigkeiten trat Oberbürgermeister Gerold Noerenberg vor die Mitglieder der TSF Ludwigsfeld: Die Fertigstellung der Turnhalle im Muthenhölze verzögere sich um Monate. Das 5,3-Millionen-Projekt hätte schon im Frühsommer beendet sein sollen.

Aber als zwei Handwerksbetriebe ihre Arbeit auf der Baustelle eingestellt haben, hätte sich der Eröffnungstermin weit nach hinten verschoben, erklärte Nörenberg, ohne sich über die weiteren Umstände der Ausfälle zu äußern. Erst Mitte oder Ende November könnte nun stattdessen die Freigabe der Dreifachhalle im Muthenhölzle erfolgen.

Eigentlich hätte die Sportstätte, die den Namen der Neu-Ulmer Athletenlegende Gustav Benz tragen wird, die angespannte Hallesituation lockern sollen: Denn derzeit platzen die Turnhallen unter der Auslastung förmlich aus allen Nähten. Neben den Sportlern des TSF warten unter anderem auch die Neu-Ulmer Trampolinspringer und die Schüler der Emil-Schmid-Schule darauf, in der Halle trainieren zu können. Auch eine Nutzung durch die Kinder der neuen Mark-Twain- Grundschule ist angedacht.

So hatte Noerenberg jüngst im Interview mit der NUZ die Dreifachturnhalle als Beispiel für den hohen Freizeitwert in Neu-Ulm genannt. Doch bei der Jahresversammlung der TSF Ludwigsfeld hatte der Oberbürgermeister auch „beruhigende“ Nachrichten bezüglich der angestrebten Kreisfreiheit im Gepäck: „Vereinsmitglieder können sich zurücklehnen, weil es durch den Ausstieg aus dem Landkreis keine Nachteile für sie geben wird.“ Gleichzeitig versprach Noerenberg, sich darüber bei einer Informationsveranstaltung in einigen Wochen zu äußern.

Angesichts der Hallen-Neuigkeiten rückte die Mitgliederversammlung des Vereins fast in den Hintergrund. Vor gut einem Jahr hat die neue Führungsmannschaft Heiko Dehm die Geschäfte der ehemaligen Vereinsleiterin Gabi Parg übernommen. Vorbildlich sei der Verein von ihr und dem Team geführt worden, erklärte Dehm. Und weiter: „Jetzt wollen wir im Vorstand die Brücke zwischen Kontinuität und neuer Innovation schlagen.“ Mit einem neuen Erscheinungsbild der Homepage und der Präsenz in sozialen Netzwerken wolle man dem Zeitgeist entsprechen. „Wir wollen neue Mitglieder ansprechen und über die Entwicklungen aus dem Vereinsleben informieren.“ Doch nicht nur in der virtuellen Welt, sondern auch auf dem Vereinsgelände hätte sich einiges geändert, sagte Dehm und erwähnte den sanierten Allwetterplatz am Schwalbenweg. „Jetzt stehen uns multifunktionale Spielfelder für Volleyball, Badminton, Basketball, Kleinfußball und Handball zur Verfügung.“ An Noerenberg hatte Dehm, entgegen dessen schlechten Nachrichten, auch dankende Worte übrig. Der Rathauschef und seine Mitarbeiter hätten sich immer Zeit für die Anliegen der TSF genommen. (anbr)