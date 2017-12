2017-12-15 07:00:00.0

Neu-Ulm Essenspakete für bedürftige Senioren

Kurz vor Weihnachten startet die Aktion „Neu-Ulm packt‘s“ der Malteser. Unterstützt wird sie von unserem Leserhilfswerk Kartei der Not. Von Dagmar Hub

Hilfe wartet auf ihre Empfänger: „Neu-Ulm packt’s“ heißt eine Aktion des Neu-Ulmer Malteser-Hilfsdienstes, die Senioren unterstützen wird, die finanzielle Sorgen haben. Einmal pro Monat werden Ehrenamtliche des Malteser-Hilfsdienstes bedürftigen Senioren im Landkreis Neu-Ulm Essenspakete bringen. Voraussetzung: Die älteren Menschen müssen Grundsicherung beziehen oder einen Berechtigungsschein für die Verteilstationen der Tafeln haben. Etwa die Hälfte der Kosten pro Paket wird aus Spenden finanziert, die andere Hälfte übernimmt die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die Hemmschwelle zu überwinden und die finanzielle Not zu offenbaren ist schwierig, weiß Martin Hannig, ein in der Elchinger Gemeinde Thalfingen lebender Ehrenamtlicher des Malteser Hilfsdienstes. Hinzu kommt, dass es gerade für gehbehinderte Senioren schwer ist, zu den Verteilstellen der Tafeln zu gelangen.

Deshalb werden Hannig und andere Ehrenamtliche in der Woche ab 18. Dezember regelmäßig einmal im Monat Kisten mit Nahrungsmitteln zu bedürftigen, älteren Menschen fahren. Die Ehrenamtlichen, für deren Team noch Verstärkung gesucht wird, kaufen die Nahrungsmittel ein und fahren die Kisten im Wert von jeweils etwa 20 Euro zu den älteren Menschen – vorzugsweise gegen Ende des Monats, wenn das Konto oft schon leer ist.

In den Kisten sind vor allem haltbare Grundnahrungsmittel enthalten: Nudeln und Reis, Mehl und Fertigsoßen, Konserven, Zwiebeln und haltbareres Obst oder Kekse. Auf individuelle Vorlieben kann beim Einkaufen eingegangen werden, sagt Dienststellenleiterin Petra Stützle. Das Projekt gibt es bereits erfolgreich in anderen Landkreisen und Städten, beispielsweise in Dillingen, Aichach-Friedberg, Memmingen, Kempten und Augsburg, wo beispielsweise monatlich 75 Essenskisten zu bedürftigen Senioren gefahren werden.