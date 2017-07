2017-07-25 13:14:39.0

Kreis Neu-Ulm Frauen in Weißenhorn belästigt: Polizei fasst mutmaßlichen Sextäter

Ein Sextäter sorgt in Weißenhorn seit Wochen für Angst - acht Frauen wurden belästigt. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Seit Ende Juni wurden immer wieder Frauen in Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm belästigt. Der Polizei wurden insgesamt acht Fälle von überwiegend älteren Opfern gemeldet. Ein Mann soll den Frauen während Spaziergängen ans Gesäß und an die Brüste gefasst haben.

Wie die Polizei berichtet, hat der Mann in einem Fall einer Frau Geld für sexuelle Handlungen angeboten. Als sie sich wehrte, soll er sie zu Boden gerissen haben. Laut Polizei versuchte er dann, sein Opfer auszuziehen. Außerdem soll er den Schambereich berührt haben. Da die Frau laut schrie, ließ er aber von ihr ab und flüchtete.

ANZEIGE

Nach wochenlanger Fahndung hat die Polizei nun einen Verdächtigen gefasst. Der 20-Jährige wurde in einer Asylbewerberunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg festgenommen.

Belästigungen in Weißenhorn: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Polizei wirft ihm in sieben Fällen sexuelle Belästigung und in einem Fall sexuelle Nötigung vor.

Mehr zur Vorgeschichte lesen Sie hier:

Wo ist der Weißenhorner Sex-Täter?

In Weißenhorn treibt ein Sextäter sein Unwesen