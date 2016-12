2016-12-24 14:59:00.0

Ulm Galeria Kaufhof künftig ohne Supermarkt

Bereits zwei Jahre, bevor der Riesen-Edeka in den Sedelhöfen eröffnet, schließt die Kette Filiale gegenüber. Von Oliver Helmstädter

Der Edeka-Supermarkt im Untergeschoss des Galeria Kaufhof wird Mitte kommenden Jahres schließen. Wie die Kaufhofgeschäftsführerin Doris Lindhorst auf Nachfrage mitteilte, sei der Mietvertrag auf Wunsch des genossenschaftlich organisierten Unternehmensverbund nicht verlängert worden. Der Mietvertrag endet somit am 30. Juni kommenden Jahres. Nach Angaben von Edeka sind 23 Mitarbeiter von der Schließung betroffen. Alle Beschäftigten hätten Angebote für Stellen in den umliegenden Edeka-Märkten bekommen.

Diese Entwicklung war abzusehen. Wie berichtet, eröffnet im Jahr 2019 in dem im Bau befindlichen Einkaufsquartier Sedelhöfe ein weit größerer Edeka-Supermarkt als Ankermieter. Mit 3300 Quadratmetern wird die Filiale des größten deutschen Lebensmitteleinzelhändlers auch eine der größten zu vermietenden Flächen der gesamten Sedelhöfe.

Bis es soweit ist entsteht allerdings in Ulm in der Innenstadt eine Versorgungslücke, wenn der Anfang der 1990er Jahre eröffnete Supermarkt in der Fußgängerzone schließt. „Das ist ein Problem“, sagt Florian Fuchs von der Ulmer City-Werbegemeinschaft. Denn vermutlich werde der Netto-Markt am Münsterplatz ebenso bald die Pforten schließen, sodass der Norma in der Herrenkellergasse sowie der Feneberg-Markt in der Neuen Straße neben den Biomärkten die einzigen innerstädtischen Lebensmittler sein werden.

Allerdings habe Fuchs „unbestätigte“ Informationen, dass Rewe auf der Netto-Fläche plus dem Ladengeschäft der Ex-Eisdiele nebenan eine „City-Filiale“ eröffnen werde. Eine entsprechende Anfrage unserer Zeitung an die Rewe-Pressestelle blieb jedoch unbeantwortet.

Im Ulmer Galeria Kaufhof, dem mit 13000 Quadratmetern Verkaufsfläche größten Einzelhändler der Ulmer Innenstadt, laufen vor diesem Hintergrund die Planungen für die Nach-Edeka-Zeit bereits auf Hochtouren. Geld für einen größeren Umbau ist möglicherweise vorhanden: Der neue Kaufhof-Eigentümer Hudson’s Bay will angeblich in den kommenden Jahren eine Milliarde Euro in die Modernisierung der Warenhauskette investieren. Wie groß das Kuchenstück für Ulm sein wird, ist allerdings offen: 103 Filialen gibt es in Deutschland.

Noch, so Chefin Lindhorst, könnten keine konkreten Aussagen getroffen werden. Doch die Geschäftsführerin ist sich sicher, dass die Veränderung auch eine Chance für das Großgeschäft ist. Genauso wie das 200-Millionen-Projekt Sedelhöfe gleich nebenan: „Das Projekt wird die Attraktivität der gesamten Innenstadt steigern“, ist Lindhorst überzeugt.