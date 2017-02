2017-02-01 07:00:00.0

Neu-Ulm Hochschule: Das Ende eines Machtkampfes

Die als Formsache geltende Benennung des neuen Dekans im Sommer sorgte für Unmut. Jetzt wurde das Amt endlich neu besetzt. Von Katharina Dodel

Die Wogen an der Neu-Ulmer Hochschule sind wohl wieder geglättet. Zumindest gibt es nach den Machtkämpfen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften jetzt einen neuen Dekan. Dieser heißt Elmar Steurer und wurde nun mit einem halben Jahr Verspätung gewählt.

Denn eigentlich hätte die Entscheidung, die in der Regel reine Formsache ist, im Juli 2016 fallen sollen. Doch persönliche Differenzen machten die Wahl eher zum Politikum: Die Hochschulleitung – zu der neben Präsidentin Uta M. Feser die zwei Vizepräsidenten sowie der Kanzler gehören – hatte eine Wahlliste, auf der mit dem amtierenden Dekan Michael Grabinski nur ein einziger Kandidat aufgeführt war, abgelehnt und damit die Wahl verhindert. Offenbar sei gegen ihn wegen Untreue ermittelt worden. Das und die Tatsache, dass Grabinski im Rahmen seiner Kandidatur kein ausreichendes Konzept vorgelegt habe, wie er die Fakultät weiterentwickeln wolle, seien Gründe dafür gewesen, ihn nicht erneut zum Dekan zu ernennen. Grabinski hingegen war damals davon überzeugt, dahinter stecke ein Komplott, da er 2009 zur Wahl des Präsidenten angetreten ist und nur knapp gegen Feser verloren hat.

Nach dem Wirbel ist nun wohl Ruhe eingekehrt. Wie die Pressesprecherin der Hochschule, Theresa Osterholzer, mitteilt, tritt Elmar Steurer ab 1. März die Nachfolge von Grabinski an. Steurer ist somit in den kommenden drei Jahren für die größte Fakultät mit 30 Professoren verantwortlich. Weil er seit 2013 Vizepräsident und damit Mitglied der Hochschulleitung ist, werde in den nächsten Wochen ein Nachfolger für dieses Amt gesucht.

Steurer will sich nun vor allem seinen Studierenden widmen: Ihm sei dabei wichtig, die „Problemlösungskompetenz“ zu fördern. Darüber hinaus möchte er die Internationalisierung der Fakultät weiter vorantreiben. Der promovierte Wirtschaftsingenieur lehrt seit 2010 Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Controlling und Finanzen an der HNU und widmet sich der angewandten Forschung im Deutsch-Chinesischen Kompetenzzentrum und im Kompetenzzentrum Finance, Accounting, Controlling, Taxation. Zudem engagiere sich Steurer im Technologienetzwerk Bayerisch-Schwaben. HNU-Präsidentin Feser zeigt sich glücklich über die Ernennung des Dekans: „Mit ihm hat die HNU einen erfahrenen und verantwortungsbewussten Dekan.“