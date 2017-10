2017-10-11 07:00:00.0

Weißenhorn Im Laufschritt durch die Weißenhorner Altstadt

Das historische Zentrum wird am 15. Oktober wieder zur Laufstrecke. Zum Jubiläum hat sich der TSV Weißenhorn eine besondere Aktion ausgedacht. Von Jens Noll

Sportbegeisterte verschiedener Altersklassen machen die Altstadt am Sonntag, 15. Oktober, wieder zum Schauplatz eines großen Wettrennens. Zu seinem 170-jährigen Bestehen richtet der TSV Weißenhorn den inzwischen 25. Altstadtlauf aus. Der Sportverein rechnet mit etwa 350 Teilnehmern bei schönem Wetter. Allein für die Schülerläufe haben sich schon mehr als 130 Kinder angemeldet.

Zu diesem Jubiläumslauf haben sich die Organisatoren eine besondere Aktion überlegt. Vor der Siegerehrung des Hauptlaufs, gegen 16.30 Uhr, küren sie die drei Teilnehmer mit den ältesten Altstadtlauf-T-Shirts mit kleinen Preisen.

Die ersten Läufer, die Bambini, starten am Sonntag um 13 Uhr, um 14 Uhr folgen die Schüler. Die Jugend, Hobbyläufer und Walker gehen gleichzeitig mit den Teilnehmern des Hauptlaufs um 15.30 Uhr auf die Strecke (siehe Infokasten). Anmeldungen übers Internet sind noch bis Freitag, 13. Oktober, 24 Uhr, möglich. Kurzentschlossene können sich am Sonntag bis spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Start nachmelden. Start und Ziel sind an der Stadthalle.

Alle Bambini, Schüler und Jugendlichen erhalten als Auszeichnung für ihre Leistung eine Medaille, die Plätze 1 bis 3 bei den Schülern und Jugendlichen bekommen Pokale, für den aktivsten Verein und die aktivste Schule sowie für die schnellste Frau und den schnellsten Mann gibt es Wanderpokale. Außerdem werden beim Altstadtlauf auch wieder die Stadtmeister in jeder Altersklasse ermittelt. Neben den Zuschauern feuern Drehorgelmusikanten, eine Trommelgruppe und die Jugendband Facility die Läufer an. Verpflegung gibt es in der TSV-Halle.

Die Laufstrecke führt über Westliche Promenade, Untere Mühlstraße, Zollstraße, Günzburger Straße im Bereich zwischen Zollstraße und Bahnhofstraße, Hauptstraße, Kirchplatz, Gehweg an der Stadtpfarrkirche und vorbei am ehemaligen Busbahnhof. Um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten, wird nach Angaben der Stadtverwaltung die Strecke am Sonntag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge möglichst außerhalb des gesperrten Bereiches zu parken.

Klassen und Zeitplan:

Bambini, also Kindergartenkinder und Grundschüler, laufen ab 13 Uhr ohne Zeitnahme eine kleine Runde über die Distanz von 300 Metern. Siegerehrung ist um 13.20 Uhr. Von 14 Uhr an starten die Schüler über die Distanz von 1,4 Kilometern. Siegerehrung: 15 Uhr. Jugend U18 und U20, Hobbyläufer und Walking-Teilnehmer ohne Stöcke gehen um 15.30 Uhr auf die 4,2 Kilometer lange Strecke. Der Hauptlauf geht über 6 Runden (8,4 Kilometer). Start: 15.30 Uhr. Alles Wichtige zur Anmeldung ist unter my.raceresult.com/77883/ zu finden.