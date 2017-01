2017-01-17 05:03:00.0

Landkreis Im eisigen Griff des Winters

Mit starken Schneefällen meldet sich die kalte Jahreszeit in der Region zurück. Unfälle, Wartezeiten und Stürze waren die Folgen. Aber nicht nur: Auch das Rote Kreuz schlägt Alarm. Von Jens Carsten und Michael Böhm

Landkreis Zahlreichen Pendlern in der Region dürfte Väterchen Frost gestern Morgen gehörig die Laune vermiest haben: Fröstelnd warteten Bahnreisende an den Steigen auf verspätete Züge und verpassten danach ihre Anschlüsse. Auf manch schneebedeckter Straße wurde die Autofahrt zur Rutschpartie – oder es war Warten angesagt. Und auf glatten Fußwegen wie dem Radweg am Neu-Ulmer Donauaufer kam es zu schmerzhaften Stürzen. Derweil macht der Wintereinbruch dem Rote Kreuz in der Region zu schaffen, denn die Blutkonserven werden knapp. Und die Mitarbeiter der Bauhöfe sind im Dauereinsatz. Ein Überblick.

Unfälle: An die Schneeflocken haben sich die Verkehrsteilnehmer in der Region wohl inzwischen weitgehend gewöhnt: So krachte es beim jüngsten Wintereinbruch glücklicherweise nur selten.

ANZEIGE

Leicht verletzt wurde gestern Morgen gegen 6.50 Uhr ein 18-Jähriger in Illertissen, als er am Steuer seines Wagens in der Unterrother Straße aufgrund schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit seinem Wagen in ein Haus prallte. Er klagte über Schwindel und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Und in Pfaffenhofen prallte eine 23-Jährige mit ihrem Wagen am Sonntagmittag auf glatter Straße in ein anderes Fahrzeug. Die Frau wurde ebenfalls leicht verletzt.

Öfter krachte es in Ulm und Ulm herum: Dort registrierte die Polizei wegen des heftigen Schneefalls ganze 27 Zusammenstöße.

Blutspende: Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Folge des Winters verkündete gestern das Bayerische Rote Kreuz (BRK): So sei die Zahl der Blutspender in den vergangenen Wochen um rund 15 Prozent zurückgegangen und habe dazu geführt, dass der Vorrat an lebensrettenden Blutkonserven merklich geschrumpft sei. Das Rote Kreuz vermutet eine Mischung aus Weihnachten, schlechten Wetter und Grippewellen hinter den sinkenden Zahlen. Stefan Kast, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Neu-Ulm, weiß ähnliches zu berichtet: „Wir hatten im Januar bisher einen Spendentermin in Vöhringen. Normalerweise kommen da rund 160 Spender, diesmal waren es nicht einmal 120.“

Die nächsten Blutspendetermine sind am morgigen Mittwoch in der Mehrzweckhalle in Buch (17 Uhr) und am kommenden Freitag im Haus der Begegnung in Weißenhorn (16.30 Uhr).

Züge: Den winterlichen Verhältnissen geschuldet waren einige Verspätungen im öffentlichen Nah-, insbesondere im Zugverkehr. Spitzenreiter war gestern laut Deutscher Bahn die Regionalzug zwischen Oberstdorf und Ulm. Dieser kam am frühen Morgen mit einer Verspätung von 58 Minuten in Ulm an und zog diese auch auf dem Rückweg noch mit sich. „Bei einigen unserer Züge ist wegen des Schnees und Eis die Neigetechnik ausgefallen, weshalb diese Züge langsamer als sonst fahren mussten“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. den Ärger zahlreicher Bahn-Pendler konnte das freilich nur bedingt lindern.

Autobahnmeisterei: Bereits ab Mitternacht waren die Räumfahrzeuge der Autobahnmeisterein in Vöhringen ausgerückt. Obwohl für wenige Stunden Teile der A7 und B10 schneebedeckt waren, sei die Lage „entspannt“ gewesen, sagte Straßenmeister Thomas Lilge.

Bußgelder: Aufgeregter ging es im Neu-Ulmer Rathaus zu: Dort gingen nach den jüngsten Schneefällen rund ein halbes Dutzend Beschwerdeanrufe ein, dass sich manch Grundstückseigentümer nicht an seine Räumpflichthalte. Bußgelder bis zu 500 Euro können schlimmstenfalls fällig werden, hieß es von der Stadt.

Bauhof: Wer für einen der örtlichen Bauhöfe arbeitet, der darf aktuell kein Langschläfer sein: Ausrücken – hieß es gestern um 4 Uhr morgens etwa für die 19 Helfer der Einrichtung in Illertissen. „Der ganz normale Wahnsinn“, sagt Leiter Michael Kienast. In der Früh werde ein Kollege ausgesandt, der sogenannte „Wetterfrosch“. Stelle der Eis, Glätte und Schnee fest, gebe er Alarm: „Dann sind wir alle im Einsatz.“ In Nacht zum Montag hatte es in und um Illertissen herum besonders viel geschneit: „Der bisherige Rekord“, sagt Kienast.

Deshalb rückten die Bauhofmitarbeiter mit allem aus, was sie haben. Dazu gehören: Drei Räumfahrzeuge (von Firmen), zwei Traktoren, ein Lastwagen, ein Pflug, sechs Klein-Bulldogs und vier Leute mit Handräumgeräten. „Eine ganze Armee“, sagt Kienast und lacht. So habe man mit Feuereifer daran gearbeitet, die Straßen frei zu bekommen, was aufgrund starken Schneefalls mitunter nur zeitweise gelang: „Ist man vorne fertig, kann man hinten schon wieder anfangen.“ Die Hauptverkehrsachsen Illertissens würden mit Salz eisfrei gehalten, die Nebenstrecken lediglich geräumt. So will es eine Satzung der Stadt, im Hintergrund stehen auch Bemühungen zum Umweltschutz. Die Folge: „Die Fahrer müssen sich eben an die Straßenverhältnisse anpassen“, sagt Kienast. Das sei den meisten auch gelungen. Aber im Bauhof rüstet man sich für weitere schneereiche Tage – und Nächte.