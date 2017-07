2017-07-18 08:50:00.0

Neu-Ulm Ist der Nuxit wirklich schon entscheidungsreif?

Die kleinen Fraktionen im Stadtrat melden Zweifel an – und die SPD bekommt Druck von den Jusos. Von Ronald Hinzpeter

Klarheit sieht anders aus, finden zumindest die Freien Wähler im Neu-Ulmer Stadtrat: Das Thema Nuxit ist ihrer Ansicht nach noch längst nicht entscheidungsreif. Deshalb kritisierten sie gestern, dass die Frage, ob Neu-Ulm kreisfrei werden soll, bereits in einer guten Woche entschieden werden soll: Am 26. Juli steht das Thema auf der Tagesordnung der letzten Stadtratssitzung vor den Ferien. Christina Richtmann findet das Papier reichlich dünn, das die Verwaltung im vergangenen Dreivierteljahr zum möglichen Ausstieg erarbeitet hat. Es soll die Grundlage für die Diskussion im Stadtrat bilden.

Doch es enthält nach Ansicht der FWG viel zu viele ungeklärte Fragen, etwa was die zu erwartende finanzielle Belastung betrifft. Auch sei unklar, was mit den Gymnasien geschehen soll, wenn Neu-Ulm den Kreis verlässt. Und was ist mit dem Parkhaus beim Edwin-Scharff-Haus, das die Stadt zusammen mit der Kreisspitalstiftung baut? An der Aufstellung der Vor- und Nachteile muss die Verwaltung nach Ansicht von Andreas Schuler noch etwas arbeiten: „Auf diese Grundlage kann ich nicht zustimmen“, sagte er.

Bürger sollen mit entscheiden

Außerdem fordern die Freien, dass nicht nur die Kommunalpolitiker über die Angelegenheit entscheiden sollen, sondern auch die Bürger. Das Thema sei sicherlich kompliziert, doch gerade deshalb müssten die Menschen umfassend informiert werden. Bisher hat die Stadt lediglich zwei Info-Veranstaltungen zum Thema vorgesehen. Das empfindet die FWG-Fraktion als zu wenig. Außerdem müsse ein Gutachten her, das den Bürgern ebenfalls zur Verfügung gestellt werden sollte. Schuler spann gestern den Ausstiegsgedanken, dem er nicht völlig abgeneigt ist, noch etwas weiter. Vielleicht könnte am Ende gar eine gemeinsame Stadt Ulm/Neu-Ulm stehen.

Ebenso wie die Freien Wähler findet Albert Obert von der Fraktion Pro Neu-Ulm die Verwaltungsvorlage zum Nuxit etwas dünn, wie er im Gespräch sagte. Unklar sei die Menge des benötigten Personals und wo dann all die neuen Mitarbeiter untergebracht werden. Unter dem Strich sollte ein Ausstieg auf jeden Fall Vorteile für die Bürger bringen. Grundsätzlich müsse bedacht werden, dass ein Abschied aus dem Kreis keine „kurzfristige Prestigeentscheidung“ sein dürfe und auch nicht wegen der kontroversen Klinikdebatte erfolgen dürfe: „Wir haben ja eine Gesamtverantwortung und müssen auf den Restlandkreis ebenfalls Rücksicht nehmen.“ Eine Bürgerbefragung würde er „momentan nicht in die Wege leiten“.

Christa Wanke (FDP) hält einen Bürgerentscheid zum jetzigen Zeitpunkt gleichermaßen „für nicht zielführend“. Das Thema sei sehr komplex und die Faktenlage „auch für den Rat viel zu dünn und nicht entscheidungsreif“.

Zu viele Fragen offen

Die erste Einschätzung, um die der Ältestenrat die Verwaltung gebeten hatte, sei erfolgt und werde in der Sitzungsvorlage für den 26. Juli dargestellt. „Für eine Entscheidungsgrundlage ist sie für mich absolut nicht ausreichend.“ Es seien zu viele Fragen offen. Sie meint, für die Abstimmung seien mehr Informationen und mehr Beratung notwendig: „Wenn die Ergebnisse später bedeuten, dass wir viele Kooperationen eingehen müssen und Dienstleistungen bezahlen, ist dies kein Erfolg.“

Sehr deutlich kritisieren die Neu-Ulmer Jusos das Vorgehen von Oberbürgermeister Gerold Noerenberg. Sie werfen ihm vor, den Ausstieg im „Schweinsgalopp“ vollziehen zu wollen, und fordern die SPD-Räte auf, sich „klar für den Landkreis Neu-Ulm auszusprechen“. Doch damit fallen sie ihrer eigenen Partei in den Rücken, denn die Sozialdemokraten im Stadtrat wollen die Kreisfreiheit. Das sei „der einzig logische Schritt“, sagte Antje Esser am Freitag gegenüber unserer Zeitung. Die Jusos fordern eine „breite gesellschaftliche Debatte im Landkreis“. Bereits jetzt ein Ausstiegsdatum zu nennen, erzeuge „absolut schädlichen Druck“.