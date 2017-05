2017-05-12 11:18:00.0

Neu-Ulm/Ulm Journalistin aus Ulm wird in der Türkei verhaftet

Polizisten stürmen die Istanbuler Wohnung einer 33-Jährigen und ihres Sohnes. Sie soll Terrorpropaganda betrieben haben, so der Vorwurf. Nun kämpft ihre Familie für ihre Freiheit. Von Katharina Dodel und Ludger Möllers

Vermummt und mit Sturmgewehren haben türkische Polizisten die Istanbuler Wohnung einer Ulmerin gestürmt und sie sowie ihren zweijährigen Sohn Serkan aus dem Schlaf gerissen. Morgens um 4.30 Uhr haben sie die 33-jährige Mesale Tolu verhaftet, den kleinen Bub zurückgelassen. Die Frau arbeitete als Journalisten in Istanbul und wurde urplötzlich zum Ziel der türkischen Ermittler. Die Behörden werfen der 33-Jährigen vor, als Journalistin Terrorpropaganda betrieben zu haben und Mitglied einer Terrororganisation zu sein.

Wurde ihr die Teilnahme an einer Beerdigung zum Verhängnis?

Tolu sitzt seit der Nacht zum 30. April nun in Untersuchungshaft. Mehrere Mitglieder einer Spezialeinheit der Antiterrorabteilung der Istanbuler Polizei haben die Wohnung der jungen Frau auf den Kopf gestellt. Deren Familie lebt in Neu-Ulm und kann noch immer nicht fassen, was passiert ist. Weder sie noch Tolus Anwalt kennen einen genauen Grund für die Inhaftierung von Mesale Tolu. Wie Baki Selcuk, der Sprecher des Solidaritätskreises "Freiheit für Mesale Tolu", der sich jüngst gebildet hat, mitteilt, werde der 33-Jährigen vorgeworfen, "Propaganda für eine terroristische Organisation" verbreitet zu haben und selbst "Mitglied einer terroristischen Organisation" zu sein.

Wie die Vorwürfe begründet werden, sei völlig unbekannt. Offenbar stuft das Untersuchungsgericht die Akten zum Fall Tolu als geheim ein. Wie Selcuk weiter mitteilt, berief sich das Gericht bei der Anordnung der Untersuchungshaft auf Tolus Teilnahme an einer Beerdigung von zwei Sozialistinnen, die offenbar von der Istanbuler Polizei erschossen worden seien. Außerdem habe Tolu an einer Gedenkveranstaltung für die im Kampf gegen den sogenannten "Islamischen Staat" getötete Deutsche Ivana Hoffmann teilgenommen.

Tolu zog 2014 in die Türkei

Tolu wurde in Ulm geboren, machte dort ihr Abitur. Anschließend studierte sie in Frankfurt Ethik und Spanisch auf Lehramt und kehrte später wieder nach Ulm zurück. Tolu erhielt 2007 die deutsche Staatsbürgerschaft und legte ihre türkische ab. Nach der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2014 zog sie gemeinsam mit ihrem Mann nach Istanbul, wo sie für den regionalen Radiosender "Özgür Radyo" arbeitete. Nach dessen Schließung durch ein Dekret von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan arbeitete sie bis zu ihrer Inhaftierung für die Nachrichtenagentur "Etkin Haber Ajansi". Außerdem engagierte sie sich nach Auskunft des Solidaritätskreises "Freiheit für Mesale Tolu" beim "Bund Sozialistischer Frauen" und dem Verein "Föderation der ArbeitsmigrantInnen in Deutschland".

Auch ihr Mann wurde bereits verhaftet

Da Tolus Mann, Suat Çorlu, ebenfalls seit einer Polizeioperation in Untersuchungshaft sitzt (er wurde am 5. April in Ankara verhaftet), ist ihr zweijähriger Sohn Serkan im Moment ohne ein Elternteil und muss von Verwandten versorgt werden.

Tolus Familie, Baki Selcuk und der Solidaritätskreis hoffen nun auf Unterstützung des Auswärtigen Amts. Da Mesale Tolu deutsche Staatsbürgerin ist, ist die Bundesregierung in den Fall eingeschaltet. Die 33-Jährige ist neben dem deutschen Journalisten Deniz Yücel eine von über 200 in der Türkei inhaftierten Journalisten.

