2017-10-06 09:00:00.0

Ulm Katastrophen zum Hören im Ulmer Stadthaus

Wie kann Unsägliches gesagt werden? Diese Frage ist Teil einer Audioinstallation rund um Terror und Flugzeugunglücke. Dass Bilder fehlen, gehört zum Konzept. Von Dorina Pascher

„Es ist ein schwarzer Tag“, „die Trauer ist grenzenlos“, „das Leid ist jetzt unermesslich“. Monoton klingen die Stimmen aus den Kopfhörern. Es sind unvollendete Sätze, einzelne Wörter und viele Phrasen – und alle drehen sich um ein Thema. Katastrophen, die das Jahr 2015 geprägt haben: Charlie Hebdo, German Wings, Brüssel. Die Fotografin Silke Schwarz kennt die Bilder dazu. Doch in ihrer Audioinstallation „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, die seit gestern im Stadthaus Ulm besucht werden kann, ist keine ihrer Fotografien zu sehen.

Das Fehlen der Bilder gehört zum Konzept, wie Projektleiter Tommi Brem sagt: „Mut zur weißen Wand.“ Denn die Aufnahmen existieren schon. Sie sind in unseren Köpfen. Nur wenige Wörter reichen – Terror, Anschlag, Absturz – und es entstehen Szenen in unserem Kopf: von bewaffneten Männern, Flugzeugwrackteilen, Menschen, die Kränze niederlegen. Doch nicht nur die Vorstellungen gleichen sich. Auch die Sprache ähnelt sich immer wieder. Um das Unfassbare in Worte zu fassen, gebrauchen Politiker und Moderatoren oft die selben Floskeln: „und wir alle schauen fassungslos“, „in tiefe Trauer stürzt“, „die Fahnen wehen morgen auf Halbmast“.

ANZEIGE

Die Aussagen beziehen sich auf kein konkretes Ereignis. Sie können genauso auf aktuelle Geschehnisse angewendet werden, wie den Massenmord in Las Vegas oder die Bombenexplosion in der Londoner U-Bahn. Losgelöst von den Vorfällen hat Schwarz die Phrasen in einer Partitur angeordnet, arrangiert wie eine griechische Tragödie. Fünf Akte, in denen tragische und helle Momente dicht nebeneinanderstehen.

Die Ausnahmesituation und der Alltag liegen auch in der Ausstellung nah beieinander. Denn bei Ein- und Austritt des Raumes wird der Besucher von Helene Fischers Schlagerhit „Atemlos“ empfangen. Karnevalsstrophen statt Katastrophen also. Das symbolisiert für Projektleiter Brem die beiden Welten, die in den Sozialen Medien zusammenprallen. Im Newsfeed sieht man kleine Kätzchen mit Wollknäuel spielen, nur eine Mausbewegung von Terroranschlägen oder Amokläufen entfernt. „Schon beim Rauslaufen aus der Ausstellung ist man gleich wieder von dem Alltag gefangen“, sagt Brem.

Nicht von ungefähr sind die Medien und ihr Umgang mit den Katastrophen ein wichtiger Aspekt in der Installation von Schwarz. „Ohne Betrachter gäbe es die Katastrophen nicht“, erläutert die Künstlerin. Die Dauerbeschallung durch Radio, Fernsehen, Sozialen Medien und Co. trägt dazu bei, dass die Quantität der Katastrophen steigt. Zumindest gefühlt. Zugleich stumpfen Betrachter ab und zeigen sich oft dann betroffen, wenn Deutschen etwas zugestoßen ist.

Die mediale Berichterstattung hat auch einen positiven Effekt: Im Schmerz sind die Menschen verbunden. „Je Suis Charlie“, „Pray for Paris“, „Berlin hält zusammen“. Das sind alles Solidaritätsbekundungen, die durch die Medien gegangen sind. In der Audioinstallation wird dieses Wir-Gefühl durch die kreisförmige Anordnung der Kopfhörer symbolisiert. „Die Katastrophe hat was Vereinendes“, sagt Schwarz. Statt allein vor dem Computer zu sitzen und die schrecklichen Nachrichten aufzunehmen, ist der Ausstellungsbesucher Teil einer Schicksalsgemeinschaft. Auch wenn diese nur zeitlich begrenzt ist. So stellt man fest: Die Reaktionen auf schreckliche Ereignisse wie Messerattacken oder Schießereien sind gemeinsam leichter ertragen. Denn: Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Öffnungszeiten Die Audioinstallation kann im Ulmer Stadthaus jeweils Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.