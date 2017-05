2017-05-17 12:01:00.0

Ulm/Landkreis Kostenlos zur Kunst

Zum Internationalen Museumstag bieten viele Ausstellungshäuser in Ulm und Umgebung wieder freien Eintritt und besondere Angebote. Wer ein gutes Auge hat, kann Preise gewinnen. Von Marcus Golling

Museen gibt es in Ulm und Umgebung fast unüberschaubar viele. Unüberschaubare Besuchermassen locken sie allerdings eher sehr selten an. Nachdem sich bis 2014 die Museen, Ausstellungshäuser und Galerien einmal jährlich für die „Lange Nacht der Museen“ zusammentaten, setzen sie inzwischen statt auf Nachtschwärmer eher auf tagaktive Kulturinteressierte: Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai, gibt es in insgesamt 19 Häusern nicht nur freien Eintritt, sondern vielerorts auch besondere Aktionen.

Für die Teilnehmer wird es ein besonderes Datum, wie Katrin Weishaupt-Theopold von der Kunsthalle Weishaupt betont: „Gemeinsam sind wir stärker. Und das ist das einzige Event, bei dem alle Museen an einem Strang ziehen.“ Aus gutem Grund: Schließlich geht es darum, potenziellen Besuchern zu vermitteln, wie vielfältig das Angebot ist. Das reicht von großer Kunst des 20. Jahrhunderts – etwa in der Jubiläumsausstellung „Best of zehn Jahre“ in der Kunsthalle über die Knetmasse-Figuren des Frank-Zappa-Weggefährten Bruce Bickford im Stadthaus bis hin zu Tierpräparaten aus dem Alpenraum im Naturkundlichen Bildungszentrum.

Letzteres meldet sich damit nach einer monatelangen Baustellen-Pause zurück. Leiter Peter Jankov ist geradezu euphorisch: „Das ist eine Art Wiedergeburt für uns.“ Dafür fehlen bewährte Mitstreiter: Das Kloster Wiblingen hat sich aus dem Museumstag-Reigen verabschiedet, das Edwin-Scharff-Museum Neu-Ulm hat wegen Sanierung noch bis Herbst geschlossen. Dafür sind wieder etliche Häuser beteiligt, die an der Peripherie der Doppelstadt – die Burlafinger Walther Collection oder das HfG-Archiv auf dem Kuhberg – oder der gar weitab liegen: etwa das Museum Villa Rot in Burgrieden-Rot bei Laupheim oder die Museen des Landkreises Neu-Ulm, darunter der Archäologische Park in Kellmünz.

Was und wie viel geboten ist, hängt von der jeweiligen Institution ab. Richtig viel los ist am Internationalen Museumstag unter anderem im Donauschwäbischen Zentralmuseum: Dort gibt es etwa eine Schauspielführung, ein Budapester Kaffeehaus und eine Weinverkostung. Schmackhaft geht es auch im Museum der Brotkultur zu, wo unter anderem eine kulinarische Führung mit Kostproben auf dem Programm steht. Im Ulmer Museum, das inzwischen Museum Ulm heißt, wird ein besonderer Fokus auf die jüngsten Besucher gelegt: Die können, passend zur neuen Ausstellung „Walt Disney und die Märchenmaler“, beispielsweise lernen, wie man Micky und Minnie Maus richtig zeichnet. Erwachsene können unterdessen die neu gestaltete Wunderkammer des Ulmer Kaufmanns Christoph Weickmann und die zugehörige Ausstellung „Erwarten Sie Wunder!“ bestaunen. Im Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim führt Fotokünstler Alfons Alt persönlich durch seine Ausstellung „Heimatlicht“, zum Abschluss lesen die „Ulmer Autoren“ aus ihren Texten.

Das Motto des Internationalen Museumstags lautet „Spurensuche. Mut zur Verantwortung“ – ein Thema, mit dem sich einige Häuser etwas schwer tun. Deswegen wird aus der Spurensuche in (Neu-)Ulm eine Schatzsuche. Im Programmheft sind 15 Ausstellungsobjekte beziehungsweise Detailaufnahmen von solchen abgebildet, von dem jedes aus einem anderen Museum oder Ausstellungshaus stammt. Wer vier richtig zuordnen kann und sich bei den entsprechenden Institutionen jeweils einen Stempel holt, kann am Museumstag-Gewinnspiel teilnehmen. Bei diesem gibt es wertvolle Preise – darunter auch Kunstwerke.