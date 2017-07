2017-07-23 12:00:00.0

Weißenhorn Kumpels, Kreidler und kleine Pannen

Fünf Männer, ein Ziel: mit über 50 Jahre alten Mopeds zum Gardasee fahren. Wie sie mit 2,6 PS die Alpen überquerten und warum ein wunder Hintern die Fahrt wert ist. Von Dorina Pascher

Pizza, Pasta und Amore. Durch das Wirtschaftswunder entdeckten die Deutschen ihr Sehnsuchtsland: Italien. Flanieren an der Amalfi-Küste oder Planschen in der Adria. So sollte der Urlaub sein – zumindest war das die damalige Idealvorstellung. Und wer machte es möglich: die unzähligen VW Käfers, BMW Isettas und auch die Kult-Mopeds Kreidler. Fünf Männer aus Weißenhorn und Umgebung haben diesen Traum wiederbelebt. In Zeiten von halb-autonom fahrenden Autos und Motorrädern mit Airbags, wollen sie zurück zu den Wurzeln: Mit 45 Kilometer per Stunde auf rund 50 Jahre alten Kreidlern an den Gardasee fahren. Und das haben sie geschafft.

Die fünf Männer sind die drei Holzschwanger Manfred Ihle, Joachim Baur, Bernhard Sonntag, der Weißenhorner Günter Basler und sein 23-jähriger Neffe Maximilian Erlmer aus Burlafingen. Basler, Baur, Sonntag und Ihle kennen sich schon seit über 40 Jahren. „Damals gingen wir gemeinsam in die Schule in Holzheim“, sagt Ihle. Heute sind die Männer zwischen 45 und 48 Jahre alt. „Schon in unserer Jugend hatten wir ein Faible für Mopeds“, erzählt der Holzschwanger Ihle. Gemeinsame Ausfahrten ins Allgäu, über die Alpen oder in die Dolomiten haben sie schon hinter sich. „Aber das war mit Motorrädern – das ist nichts Besondere“, ist Ihle der Ansicht. Die letzte Ausfahrt aber schon: 29 Stunden Fahrzeit, 1020 zurückgelegte Kilometer. Nein, das Ziel war nicht Rom. Es war der Gardasee. Und so viel Zeit braucht man: Zumindest, wenn man die Reise mit Retro-Rollern antritt, die nicht für Autobahnen zugelassen sind. Die fünf Freunde nahmen Umwege, fuhren Pässe, kamen durch winzige Dörfer und abgelegene Täler. „Mit dem Auto hätten wir diese Orte sicherlich nicht gesehen“, ist Ermler überzeugt.

Rund zehn Stunden waren die fünf Männer jeden Tag unterwegs. Manchmal im ersten Gang mit zehn Stundenkilometern den Berg hoch, dann mit Vollbremsung die Serpentinen hinab. „Das war schon anstrengend. Vor allem für das Gesäß“, sagt der Holzschwanger Ihle und lacht.

Vier Tage haben sie sich für die Reise Zeit gelassen. Doch nur drei Stunden waren die fünf Freunde an ihrem Zielort: dem Lago di Garda. „Wir haben Pizza gegessen, einen Espresso getrunken, ein Eis geholt – und dann haben wir uns wieder auf dem Heimweg gemacht“, sagt Ihle. Doch weshalb nehmen die Fünf das viele Fahren auf sich, wenn sie an ihrer Endstation nur wenige Stunden bleiben? Für den Weißenhorner Basler war „der Weg war das Ziel.“ Die Reiseroute erleben und die Landschaft genießen, das könne man auf einer Kreidler aus den frühen 1960er Jahren sehr gut. Und Baur ist der Ansicht: „Man wird ein bisschen entschleunigt.“

Doch fast wäre die Reise bereits 100 Kilometer nach Start gescheitert. Baurs Speichen rissen. Ein neuer Hinterreifen musste her. „Wir waren gerade im Tannheimer Tal und wussten nicht weiter.“ Ein paar Telefonate später wurde aber klar: Ein Freund der Clique kommt und bringt ein neues Rad. „Es war wie eine göttliche Fügung, dass das 50 bis 100 Meter neben einem Campingplatz passierte“, sagt Basler. Die Männer legten einen Boxenstopp ein und um zehn Uhr abends wurde der neue Reifen montiert. Für den 23-jährigen Ermler war das ein besonderes Erlebnis: „Wenn man eine Reparatur hat und jeder mithilft – das schweißt zusammen.“

Doch nicht nur die Reise verbindet. „Günter, Bernhard, Joachim und ich kennen uns schon so lange. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen“, erzählt Ihle. Nicht nur die Leidenschaft zu den Retro-Rollern haben die vier Männer aus Holzschwang und Weißenhorn gemeinsam. Früher spielten sie sogar in einer Band. Die passenderweise die Mopedjodler hießen. „Wir hatten sogar ein Logo, auf dem ein Roller war. Das sah so ähnlich aus wie die Kreidler“, sagt der 45-jährige Basler. In seiner Garage hängt immer noch ein altes Poster der Mopedjodler. 1994 gründeten die vier Kumpels die Band. Baur: „Damals hatten wir zwar Mopeds, aber die gingen immer kaputt. Und weil wir zu der Zeit weder fahren noch jodeln konnten, nannten wir uns die Mopedrodler.“