2017-01-02 18:18:00.0

Elchingen Lastwagenfahrer drängt anderen von A8 ab

Polizei schätzt den Schaden auf 100000 Euro. Fahrstreifen war bis zum Morgen gesperrt.

Etwa 100000 Euro Schaden sind in der Nacht zum Montag bei einem Unfall auf der A8 zwischen Langenau und dem Elchinger Kreuz entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 24-Jähriger mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf dem Weg wurde er von einem anderen Lastwagen überholt. Beim Wiedereinscheren soll dieser Lastwagen den Sattelzug nach rechts abgedrängt haben. Der 24-jährige Fahrer geriet dabei an den Rand des Seitenstreifens, fuhr auf die dort beginnende Schutzplanke auf und drückte diese auf einer Länge von etwa 100 Metern nieder. Schließlich blieb das Gefährt zwischen Leitplanke und Böschung stecken. Der Lastwagen, der den Sattelzug abgedrängt hatte, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Stuttgart weiter. Eine nähere Beschreibung des Gefährts liegt der Polizei zufolge bislang nicht vor.

Das Sattelgespann musste mittels zweier Bergekräne von der Schutzplanke gehoben und abgeschleppt werden. Hierzu mussten die angerückten Feuerwehren aus Leipheim und Langenau zwei Fahrstreifen sperren. Der Verkehr konnte nach rund zweieinhalb Stunden, ab etwa 7.30 Uhr, wieder ungehindert fließen.

Hinweise zu dem flüchtigen Lastwagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08221/919-311 entgegen.