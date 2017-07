2017-07-18 18:59:00.0

Ulm Mann verschickt massenhaft Kinderpornos im Internet

Nächtelang bot der Angeklagte Bilder in speziellen Foren an. Auf Skype hatte er Kontakt mit einer Zwölfjährigen. Von Michael Peter Bluhm

Paketweise hat ein 54-jähriger Mann kinderpornografische Bilder über das Internet an Abnehmer verschickt und in einem Fall über den Instant-Messaging-Dienst Skype Live-Kontakt mit einem zwölfjährigen Mädchen aufgenommen. Jetzt hat das Schöffengericht Ulm den reumütigen Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Schuldig gemacht hatte sich der Mann aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) wegen 51 Fällen von Verbreitung kinderpornografischer Schriften und einem Fall des sexuellen Missbrauchs von einer Minderjährigen.

Seine Fotosendungen hatte er über ein spezielles Forum im Internet kostenlos angeboten, über das er auch die widerlichen Bilder bezog, die sexuelle Gewalt von Erwachsenen an Minderjährigen sowie sexuelle Handlungen von Kindern untereinander zeigten. Wie der Angeklagte sagte, sei es einfach gewesen in solche Online-Portale mit Kontaktforen hinein zu kommen und für sich zu werben. Dafür fotografierte er mit dem Handy seinen nackten Unterkörper für sein Profil.

Es kamen zahlreiche Freundschaftsanfragen, unter anderem von Minderjährigen. Aufgeflogen sind seine Machenschaften, nachdem der Vater einer Zwölfjährigen bemerkte, was seine Tochter im Internet alles machte. Die Zwölfjährige hatte unter anderem heimlich Kontakt mit dem jetzt Angeklagten aufgenommen. An zwei Tagen unterhielten sich beide via Internet über einschlägige Themen. Dann schwante dem Angeklagten, dass er sich mit einem Kind und keiner Jugendlichen über Sex unterhielt, und er brach den Kontakt ab. Der entsetzte Vater ging zur Polizei und so konnte das ganze Computertreiben des Mannes ermittelt werden. Die massenweisen Fotopakete habe er zum Teil in den Foren weitergeschickt, ohne sie anzugucken. „Das wären viel zu viele gewesen“, erzählte vor Gericht. Auf die Frage, warum er das alles gemacht habe, antwortete er: „Aus Einsamkeit. Ich war vor zwei Jahren arbeitslos geworden.“ Heute verfluche er den Computer, den er täglich stundenlang, auch nachts benutzte, um die Einsamkeit zu vertreiben. Denn über ein Internetforum hatte seine Lebenspartnerin, mit der er 16 Jahre lang mehr oder weniger glücklich zusammen war, einen anderen Mann kennengelernt und war auf und davon gegangen. Da er in seinem Wohnort im Alb-Donau-Kreis niemanden kannte, habe er im Internet soziale Kontakte gesucht und in Sex-Foren gefunden. Jetzt hat er wieder Arbeit und dadurch Kontakte zu Kollegen, mit denen man sich in der Freizeit treffen könne. Mit dem Computer habe er nichts mehr im Sinn. Auf die Rückgabe des zunächst von der Kripo konfiszierten Gerätes verzichtete er ausdrücklich vor Gericht.

Pädophile Neigungen aber verneinte der Angeklagte auf entsprechende Fragen des Gerichts, was ihm die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer nicht abnahm. Nur aus Langeweile schaue man sich solche abartigen Bilder nicht an und nehme auch noch mit einer Zwölfjährigen über Skype Kontakt auf. Sie plädierte für eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, weil der Angeklagte nicht vorbestraft sei. Der Verteidiger bat ebenfalls um eine Bewährungsstrafe, zumal ihm dann ein Bewährungshelfer zur Seite stehe, der auch ein hilfreicher sozialer Kontakt sei.

Die Richterin schloss sich dem Antrag der Staatsanwältin an und verdonnerte den Angeklagten neben der Freiheitsstrafe zusätzlich zu einer Geldauflage von 3000 Euro, zahlbar an den Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm. „Das wird ihm ei-ne Verwarnung sein“, bemerkte die Richterin. Bei knapp 1000 Euro Monatslohn wird er den Betrag in Kleinbeträgen abstottern müssen und auf diese Weise schmerzlich lange daran erinnert werden, was er sich da angetan hat.