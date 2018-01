2018-01-19 19:22:00.0

Ulm/Istanbul Mann von Mesale Tolu verhaftet: Die Familie kommt nicht zur Ruhe

Polizisten stürmen die Wohnung in der Türkei und nehmen Suat Corlu fest - den Ehemann der Journalistin Mesale Tolu. Insgesamt wurden bei einer Razzia sieben Menschen verhaftet. Von Susanne Güsten

Knapp acht Wochen nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft in der Türkei ist der Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu erneut festgenommen worden. Mesale Tolus Vater, Ali Riza Tolu, sagte in Istanbul, dass es bereits am Vortag in Istanbul zur erneuten Festnahme seines Schwiegersohnes Suat Corlu gekommen sei. Auch die sozialistische Partei ESP, in deren Vorstand Corlu sitzt, bestätigte die Festnahme und entsprechende ARD-Berichte.

Mesale Tolu war ihrerseits erst vor einem Monat aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die ESP teilte nach Angaben der linken Nachrichtenagentur Etha mit, in Istanbul, Ankara, Izmir, Diyarbakir, Antakya und Samsun sei es zu Polizeirazzien gegen ihre Unterstützer gekommen. Insgesamt seien sieben Menschen in ihren Wohnungen festgenommen worden, darunter Corlu, zwei weitere ESP-Mitglieder und ein Anwalt. Ein Kulturzentrum in Ankara sei gestürmt und „geplündert“ worden. Die ESP machte für die Razzien die „AKP-/Palast-Diktatur“ verantwortlich. Corlu war erst am 29. November bis zu einem Urteil in seinem Prozess auf freien Fuß gesetzt worden, Mesale Tolu am 18. Dezember.

Mesale Tolu darf Türkei nicht verlassen

Gegen Mesale Tolu – die aus Ulm stammt und nur die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt – wurde ein Ausreiseverbot verhängt. Beide sind in separaten Verfahren unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt. Suat Corlu war am 5. April 2017 festgenommen worden, Mesale Tolu am 30. April. Gegen beide wurde zudem anschließend U-Haft verhängt.

Was die türkische Justiz Mesale Tolu vorwirft 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Festnahme : Am 30. April 2017 nehmen Polizisten Tolu in ihrer Wohnung in Istanbul fest, Anfang Mai kommt sie in Untersuchungshaft – ohne die juristische Begründung dafür zu kennen. Ihr Ehemann ist bereits am 5. April inhaftiert worden. Sie wird in das Frauengefängnis in Istanbul gebracht. Ihr Mann Suat Corlu sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Silivri, 70 Kilometer westlich von Istanbul, ein.



Anklage : Mitte Juli erhebt die Istanbuler Staatsanwaltschaft Anklage gegen Tolu, die für die kleine linke Nachrichtenagentur Etha gearbeitet hat. Erst Monate später wird öffentlich, dass die deutsche Journalistin wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der verbotenen linksextremen Partei MLKP vor Gericht steht.



Die Staatsanwaltschaft wirft Mesale Tolu vor, an vier Veranstaltungen teilgenommen zu haben, bei denen Propaganda für die MLKP betrieben worden sei. Darüber hinaus soll sie an Gedenkkundgebungen für Kämpfer aus den Reihen einer syrischen Unterorganisation der kurdischen Terrorgruppe PKK teilgenommen haben.



Prozess : Am 11. Oktober 2017 beginnt der Prozess gegen Mesale Tolu, elf Männer und zwei weitere Frauen. Für die 33-Jährige fordert die Anklage 15 Jahre Haft. Tolu weist die Vorwürfe deutlich zurück. Die Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan habe es auf die Pressefreiheit abgesehen, sagt sie und fordert ihre Freilassung und ihren Freispruch. Am 18. Dezember 2017 wird der Prozess fortgesetzt, Tolu wird unter Auflagen freigelassen.



Pressefreiheit : Zum türkischen „Tag der arbeitenden Journalisten“ im Januar feierte Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Land als Vorreiter der Pressefreiheit. „In Sachen Pressefreiheit, neueste Kommunikationstechnologien, soziale Medien und Internetjournalismus ist die Türkei heute eines der führenden Länder der Welt.“



Eine weltoffene Gesellschaft sei nur mit „freien, transparenten und gerechten Medienorganisationen“ möglich. Worte, die wie Hohn klingen mit Blick auf die Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“. In der belegt die Türkei Platz 155 von 180 erfassten Ländern. Unter anderem, weil nach unterschiedlichen Angaben von Nichtregierungsorganisationen zwischen 39 und 151 Journalisten in türkischen Gefängnissen sitzen – darunter der deutsch-türkische Welt-Korrespondent Deniz Yücel.

Tolu gehört – wie auch der Welt-Korrespondent Deniz Yücel – zu mehreren Deutschen, die im vergangenen Jahr in der Türkei inhaftiert wurden und deren Freilassung die Bundesregierung forderte. Tolu arbeitete in Istanbul als Journalistin und Übersetzerin für die Nachrichtenagentur Etha.

Entgegen der leisen Hoffnungen, dass sich das angespannte und repressive Klima in dem Land ein wenig entspannen könnte, gibt es jetzt dramatische Meldungen über zwei inhaftierte türkische Akademiker, die in Ankara vor bereits 300 Tagen in den Hungerstreik getreten sind. Sie wollen damit die Rücknahme ihrer Entlassungen aus dem Staatsdienst erreichen. Die Ärztekammer in Ankara hat sich äußerst besorgt über den Gesundheitszustand der beiden geäußert. Die Universitätsdozentin Nuriye Gülmen sei von 59 Kilogramm auf inzwischen nur noch 33,8 Kilogramm abgemagert, teilte die Kammer am Freitag mit. Der Grundschullehrer Semih Özakca, der zu Beginn des Hungerstreiks am 9. März 86 Kilogramm schwer gewesen sei, wiege nur noch 45,3 Kilogramm. Die Dozentin und der Lehrer gehören zu mehr als 150 000 Staatsbediensteten, die nach dem Putschversuch vom Juli 2016 per Notstandsdekret entlassen oder suspendiert wurden. (mit afp)

