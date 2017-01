2017-01-30 06:59:00.0

Neu-Ulm Mann zündet Teppich seiner Nachbarin an

Ein Betrunkener hat in einem Wohnheim in der Wileystraße in Neu-Ulm einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Grund war ein Streit mit seiner Nachbarin.

In der Nacht zum Samstag musste die Polizei in die Wileystraße ausrücken. Foto: Alexander Kaya