2017-11-20 07:00:00.0

Ulm Max Raabe im Kongresszentrum: Andere Zeiten, andere Sitten

Max Raabe und sein Palast Orchester überzeugen bei ihrem Auftritt im Kongresszentrum Ulm nicht nur mit bekannten Liedern aus den 1920er und 30er Jahren. Von Dorina Pascher

Schwarzer Anzug, passende Fliege und akkurat zurückgekämmte Haare: Max Raabe ist schon eine Erscheinung für sich. Mit seinem etwas blasierten Gesichtsausdruck und der schnurgeraden Körperhaltung könnte der Sänger in Filmen neben Marlene Dietrich oder Heinz Rühmann auftreten – ohne aufzufallen. Und gemeinsam mit dem Palast Orchester schafft er Musik, die ebenso aus Grammofonen klingen könnte. Das Ulmer Kongresszentrum verwandelte sich daher am Samstag bei ihrem Konzert in einen Tanzpalast aus den 1920er Jahren.

Schließlich umfasst das Repertoire des Sängers und der Musikergruppe viele Lieder aus dieser Zeit. Doch auch französische Chansons („La Mer“), englische Lieder („Three Little Words“) oder italienische Melodien („Vivere“) sitzen bei dem Sänger so perfekt wie der Anzug. Sein Steckenpferd jedoch bleiben die deutschen Musikstücke. Denn bei diesen wird die feine Lakonie der Texte am deutlichsten. So singt Max Raabe in „Küssen kann man nicht alleine“: „Alles krieg’ ich alleine hin (...), besiege mich bei Schachpartien, hab’ mir das meiste selbst verziehen.“ Nur eben das Küssen – das funktioniere alleine nicht so gut.

Mit Wortwitz und Charme bringt Raabe das Ulmer Publikum zum Lachen. Seine Art, wie er sich als Deutscher präsentiert, ist etwas überspitzt, er kokettiert gern mit Stereotypen über das Deutschsein. Bevor er das Lied „Herr Ober Zwei Mokka bitte“ aus dem Jahr 1928 anstimmt, erklärt er den Zuhörern: „Der Deutsche trinkt gerne Kaffee.“ Doch koffeinfreier, der hätte nur dann eine belebende Wirkung, „wenn man ihn über die Tastatur seines Computers verschüttet.“

Es gibt noch ein anderes Themengebiet, das in den von Raabe gesungenen Liedern eine wichtige Rolle spielt: die Liebe. Vom ersten Kennenlernen bis hin zur schmerzhaften Trennung. So singt der 54-Jährige in dem sanften Liebeslied „In einer kleinen Konditorei“: „Und in der Dämmerung Schein sitzt man am liebsten zu zwein, in einem Eckchen glücklich allein: in einer kleinen Konditorei.“ Und die goldenen Kronleuchter des Kaffeehauses und die samtenen Polstermöbel aus dem vergangenen Jahrhundert scheinen einem nicht mehr fern. Das Verliebtsein ist aber nicht nur Material für viele Lieder – sondern auch für Belustigung. So fragt sich Raabe, wie die Schmetterlinge in den Bauch kommen. „Wer denkt sich denn so etwas aus?“, stellt der Sänger die rhetorische Frage. „Ein Vegetarier wird es nicht gewesen sein.“

Auf seine bekanntesten Lieder muss das Publikum etwas warten. Dann aber, nach der Pause, lachen und klatschen die Zuhörer, als die ersten Töne von „Kein Schwein ruft mich an“ ertönen. Den Gassenhauer dürfen die Konzertbesucher voll auskosten. Denn es geht „mit dem Schwein um die Welt“, wie Raabe sagt. So werden mit der Ziehharmonika zuerst französische Klänge angestimmt, zum Schluss gibt der Kontrabass dem Lied der Comedian Harmonists einen asiatischen Anstrich. Großer Jubel im Publikum auch bei einem weiteren gecoverten Hit: „Mein kleiner grüner Kaktus“, das Original stammt ebenfalls von dem Comedian Harmonists. Im grünen Scheinwerferlicht singt Raabe bei der Zugabe „hollari, hollari, hollaro!“.

Ob leise oder fröhliche Töne – Max Raabe und das Palastorchester verbreiten ihren eigenen Charme voller Nostalgie und Schicklichkeit. Gekünstelt wirkt das nie. Eher ist es schwer vorstellbar, Max Raabe nach der Vorstellung in Jogginghose und mit einem Tablet in der Hand zum Hotel gehen zu sehen.