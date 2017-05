2017-05-02 11:00:00.0

Neu-Ulm Mit ihm läuft es wie geschmiert

Harald Reger hilft bei Pannen und Problemen rund um das Fahrrad. Er ist dafür vom Neu-Ulmer Verein „Verborgene Engel“ ausgezeichnet worden. Von Andreas Brücken

Wenn mal am geliebten Drahtesel mal quietscht oder eiert, weiß Harald Reger Abhilfe zu schaffen. Der gelernte Automechaniker hat schon vor vielen Jahren seine Liebe zum Zweirad entdeckt. Doch wollte er sein Wissen nicht nur für sich behalten, sondern auch anderen Menschen helfen. Jeden Montag, von 16 bis 17 Uhr steht Reger mit einem Reparaturständer für Fahrräder und einigen Kisten und Koffern voller Werkzeug vor dem Familienzentrum an der Neu-Ulmer auf dem Gehsteig der Wallstraße und hilft bei Pech und Pannen von Radlern – eine Rechnung hat er dafür jedoch noch nie geschrieben. Seit fast fünft Jahren leistet er ehrenamtlich seinen Dienst für die Fahrradwerkstatt unter freiem Himmel – „nur bei guten Wetter“, wie er sagt. Das Fahrrad als Hobby hat er schon vor über 20 Jahren für sich entdeckt. Auf der Straße ist Reger Individualist, denn er bewegt sich mit einem Liegrad voran, das er selbst einen Elektromotor eingebaut hat. „Damit waren alle Fahrradmechaniker in der Umgebung überfordert“, sagt er. Seitdem hätte er sich viel Wissen darüber selber angeeignet.

Besonders, wenn wieder die ersten warmen Sonnenstrahlen etwas Wärme bringen, würden die Fahrräder wieder aus dem Keller auf die Straße geschoben, erklärt Reger. Dort droht so manchem Besitzer ein böses Erwachen aus dem Radler Winterschlaf. Denn oft seien die kalten und feuchten Monate auch an den Rädern nicht spurlos vorbeigegangen, sagt Reger und beruhigt: Meistens sei mit ein paar Tropfen Schmiermittel schon viel erreicht. Bei moderneren Rädern sei es auch unbedingt ratsam, die Kette regelmäßig zu reinigen, sagt Reger.

Nicht ganz so einfach scheint die Situation des ersten Kunden an diesem Montag. Der Herr mit wenig Deutschkenntnissen zeigt verzweifelt auf das Hinterrad seines Fahrrades. Für Reger kein Problem: Mit feinen Drehungen an den Stellschrauben lässt der Mechaniker die Kette wieder über die Zahnräder schnurren. Doch ganz zufrieden ist er trotz der erfolgreichen Reparatur offensichtlich nicht. Denn eigentlich sollte „Hilfe zur Selbsthilfe“ die Devise der ehrenamtlichen Radwerkstatt sein. Doch das würde meistens schon an der Sprachbarriere gegenüber den Besuchern scheitern, erklärt Reger.

Offensichtlich technisch unbegabt sucht auch Mohammad Gencud Hilfe in der Open-Air-Werkstatt. Der Mantel seines Vorderreifens liegt platt auf der Felge. Doch Reger zeigt ihm, wie der Reifen wieder aufgepumpt werden kann. „Viele Menschen wissen nicht, dass man bestimmte Reifenventile aufschrauben muss, bevor man die Pumpe ansetzt“, sagt er.

Jede Menge Fachwissen und viel Geduld steuert der ehrenamtliche Mechaniker gratis bei. Nur die Ersatzteile müssten die Kunden mitbringen. Sein Klientel sei nicht einzugrenzen: „Zu mir kommt, wer ein Fahrrad hat“, sagt er. Vom Studenten bis zum Rentner. Für seine Arbeit als ehrenamtlicher Helfer erhielt Reger jüngst sogar die Auszeichnung des „Verborgenen Engel“. Der Neu-Ulmer Verein zeichnet jährlich verdiente Persönlichkeiten der Stadt aus.