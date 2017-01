2017-01-23 18:59:00.0

Ludwigsfeld Mord an Kickboxer: Polizei bietet 10.000 Euro für Hinweise

Noch immer sucht die Polizei nach dem Mörder des Kickbox-Weltmeisters - jetzt mit einem Angebot, das auch in Russisch erscheint. Ging es um einen Machtkampf in der Drogenszene? Von Katharina Dodel

Im Fall des ermordeten Kickboxers in Ludwigsfeld hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm nun eine Belohnung ausgesetzt: Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen oder die gar zur Ergreifung des Täters führen, werden demnach mit 10000 Euro belohnt. Das teilte die Kripo gestern mit.

32 Ermittler arbeiten derzeit unter Hochdruck daran, den Mörder zu finden. Der ist seit der Bluttat am 18. November auf der Flucht. Mehr als 250 Spuren gilt es zu überprüfen, teilte die Polizei mit. „Die Motivsuche bereitet der Sonderermittlungsgruppe ,Schüsse‘ die größten Schwierigkeiten“, hieß es weiter. Und: „Fest steht, dass das Verhalten des Opfers vor der Tat zu einer ganzen Reihe von denkbaren Mordmotiven führte.“ Vormachtkämpfe im Betäubungsmittelmilieu seien nur einer dieser Gründe. Fest stehe weiter, dass es sich bei der Handfeuerwaffe, welche die Polizei nach dem Mord vor Ort gefunden hat, definitiv um die Tatwaffe handelt. Das habe die kriminaltechnische Untersuchung ergeben.

Unabhängig von den bisherigen Ermittlungsergebnissen seien die Ermittler nach wie vor auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen: Deshalb wurde eine Belohnung von 10000 Euro für Hinweise ausgesetzt – die auch in russischer Sprache veröffentlicht wurde. Denn wie Jürgen Schweizer, Chef der Kripo Neu-Ulm, erklärt, gestalten sich die Ermittlungen „milieubedingt und aufgrund großer Sprachbarrieren äußerst schwierig“. Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Mitteilungen und Informationen aus der Bevölkerung. „Wir gehen zur Klärung des Falles jeder Spur und jedem Hinweis nach“, so Schweizer.

Folgende Fragen sind für den Ermittler und seine Kollegen von Interesse: Wer hat am 18. November vor, während oder nach der Tat in Ludwigsfeld auffällige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Täter oder Tatablauf geben? Wer kann Angaben über die Vergangenheit des Opfers machen?

Bislang bekannt ist, dass das Mordopfer in Kasachstan geborden wurde und als Kickboxer in Russland erfolgreich war. Der 37-Jährige hatte mehrere Namen: Musa Musalaev, Heinrich von Mirbach oder „Prince of Tatarstan“. Am Freitag, 18. November, um 18 Uhr wurde dem Lebens des Mannes ein Ende gesetzt.

Bei dem Täter handelt es sich um einen hageren Mann, der in der Mordnacht dunkel gekleidet war und zu Fuß in die Stettiner Straße flüchtete. Dort stieg er als Beifahrer in ein dunkles Auto ein.

Das Hinweistelefon zur Tat in der Breslauer Straße ist nach wie vor rund um die Uhr besetzt und unter der Rufnummer 0731/8013-281 zu erreichen. Auch unter der Mailanschrift pp-sws.neu-ulm.kpi@polizei.bayern.de nimmt die Polizei Hinweise entgegen.