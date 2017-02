2017-02-02 11:00:00.0

Weissenhorn Partner mit Pelz

Im Weißenhorner Heimatmuseum erzählen Menschen vom Leben mit ihren Teddybären. Manche Geschichten sind rührend - und manche geradezu abenteuerlich. Von Annika Gonnermann

Etwas in Mitleidenschaft ist der Teddybär geraten, den Gudrun Baco hochhält. Kein Wunder. Der knuffige Geselle mit dem grünstichigen Fell hat einiges durchgemacht. Zuletzt sogar einen Weg auf den Sperrmüll, von dem ihn seine neue Bärenmutter durch Zufall retten konnte. Baco: „Ich habe ihn aus dem Auto heraus an dem Container sitzen gesehen und mich gleich verliebt.“ Seither begleitet sie „Tobi von und zu Sperrmüll“, wie Baco den Bären getauft hat. Gewaschen, repariert und aufgepäppelt sitzt er im Korb, den Baco zum Erzählcafé im Weißenhorner Heimatmuseum mitgebracht hat.

Er ist in guter Gesellschaft: Ein gutes Dutzend Teddybären-Freunde und ihre flauschigen Plüschtiere haben den Weg zur ersten Veranstaltung dieser Art gefunden. Das Thema, passend zur derzeit laufenden Ausstellung „Teddybären – Freunde fürs Leben“: Teddybären. Das Konzept ist einfach, wie Museumsleiter Matthias Kunze erklärt: „Wir haben die Leute eingeladen, ihre Erinnerungen mit ihren Teddybären zu teilen. Denn davon gibt es viele.“ Immer wieder stießen die Verantwortlichen des Museums im Gespräch mit Ausstellungsbesuchern auf ergreifende Geschichten: Wie die 90-jährige Dame, die allein ihren Teddy aus ihrer Kindheit aufbewahrt hat, oder der junge Mann, der immer noch den Bär besitzt, den sein Vater damals auf der Flucht mitgenommen hat.

Dass in einem Plüschtier viel Freude, aber auch Tränen stecken können, beweisen auch die Geschichten, welche die Besucher mitgebracht haben. Den Anfang macht Ruthild Straub aus Regensburg persönlich: Aus ihrem Besitz stammen die Exponate der pelzigen Schau. Sie liest den Brief einer über 80-jährigen Dame vor, die ihr unbedingt ihre beiden „abgeliebten“ Teddys aus dem Jahr 1935 schenken wollte, die ihr zur Zeit des Krieges im Luftschutzbunker Gesellschaft geleistet hatten. „Ich mache mir schon Sorgen, was aus meinen beiden Bären wird, wenn ich nicht mehr bin“, schrieb die alte Dame. Aufgrund des herzzerreißenden Briefes nahm sich Straub ihrer Teddys an. Heute sind sie fester Bestandteil der Ausstellung.

Straub selbst hat aber auch emotionale Geschichten zu erzählen. Etwa wie ihre Mutter ihren eigenen Teddybären im Alter von vier Jahren in den Ofen warf, weil sie ihn nicht mehr schön fand. Ein traumatisches Erlebnis für die inzwischen 75-Jährige. Und bei den Gesprächen stellt sie immer wieder fest: „Es ist erstaunlich, dass in jedem Teddybär ein ganzes Leben steckt.“ Je abgenutzter und geliebter ein Stofftier aussieht, desto mehr interessiert sich Straub für dieses.

Abgenutzt und quasi ohne Fell ist auch der Hase, den Johanna Klasen ins Erzählcafé gebracht hat. Die junge Frau erzählt, wie sie ihren „Brauni“ in jungen Jahren über Nacht im Kindergarten vergas: „Dann bin ich zur Oma und die ließ sich erweichen. Und zusammen sind wir dann in den Kindergarten eingebrochen, um ihn zu retten.“ Auch dieser Hase wird für kurze Zeit im Museum zu sehen sein.

Doch nicht alle Geschichten sind so actionreich oder dramatisch. Viele erzählen einfach nur von der lebenslangen Liebe zu zwei Knopfaugen und einer bestickten Schnauze. So wie Horst Kössinger, der mit seinen beiden Bären Balu und Petzi immer noch Zeit verbringt. So fährt der 60-Jährige mit ihnen Schlitten oder schon einmal in den Urlaub – inklusive Schneeanzug oder Sonnenschutz. „Jeder hat seinen eigenen Spleen“, meint Kössinger und schmunzelt. Die Anwesenden und ihre Bären jedenfalls wussten, wie das gemeint war.