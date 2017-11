2017-11-28 07:00:00.0

Pfaffenhofen Pfaffenhofer Sportheim soll wieder in Schuss kommen

Das Vereinsgebäude muss dringend saniert werden. Der Markt will das fördern. Das löst Diskussionen aus. Von Dorina Pascher

Die Duschkabinen sind von Schimmel befallen, die Heizungsanlage ist veraltet und die Fassade verblichen – im Sportheim Pfaffenhofen haben sich in den vergangenen Jahren einige Baustellen aufgetan. Dass die Einrichtung saniert werden muss, steht fest. Doch wie der Verein die Arbeiten – die geplanten Kosten betragen insgesamt 197000 Euro – finanzieren will, ist noch offen. Inwieweit die Marktgemeinde Zuschüsse geben kann, war Thema der jüngsten Marktgemeinderatssitzung. Doch über die Höhe der Zuwendung wurde hitzig debattiert.

Ein Problem ergibt sich daraus, dass es keine einheitliche Regelung für die Höhe der kommunalen Zuwendungen bei Vereinen gibt. Daher stellte Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz die Frage in die Runde der Räte: „In welcher Größenordnung können wir uns einbringen?“ Laut einer Richtlinie des Marktes kann bei baulichen Investitionen bis zu 25 Prozent der förderfähigen Kosten übernommen werden. Doch in der Vergangenheit gab es bei den Zuschüssen keine einheitliche Höhe: So übernahm die Marktgemeinde beim Bau des Sportheims vor 27 Jahren ein Viertel der Förderkosten. Dagegen gewährten die Räte nur zehn Prozent Zuschuss, als der Sportboden vor vier Jahren neu verlegt werden musste.

In einem waren sich alle Beteiligten einig: Das Sportheim muss saniert werden – „sonst kann man das Gebäude abschreiben“, ist Walz überzeugt. Einige Markträte betrachten eine Förderung für den SV Pfaffenhofen aber mit Skepsis. Unter ihnen der Zweite Bürgermeister Erwin Stötter (CSU). Als jahrelanger Bankangestellter weiß er: „Wenn ich mir als Banker eine solche Finanzierung anschaue, dann erschrecke ich.“ Denn der Verein hat als Eigenmittel lediglich 8500 Euro angegeben. Stötter möchte zuerst eine Gewinn- und Verlustrechnung des vergangenen Jahres sehen, bevor er über eine Zuwendung entscheidet. „Zehn Jahre lang haben wir der Vereinsführung zugeschaut, wie es den Bach runtergeht.“

Ähnlich sieht es Karlheinz Thoma (SPD). Er schlug daher vor, dem Verein einen Zuschuss von zehn Prozent der förderfähigen Kosten zu gewähren. Thoma ist der Ansicht, dass der Vereinsvorstand jahrelang versäumt hat, Rücklagen zu bilden – obwohl der desolate Zustand des Sportheims sicher schon länger augenscheinlich war. „Wirtschaftliches Handeln schaut für mich anders aus“, sagte Thoma.

Während der Sitzung meldete sich auch Michael Pintleger aus den Zuhörerreihen zu Wort. Er ist der Vorsitzende des Sportvereins Pfaffenhofen. Pintleger räumte ein, dass sein Vorgänger einige Reparaturen versäumt hat. Der Vorsitzende wollte aber richtigstellen, dass der Verein über Rücklagen in Höhe von 30000 Euro verfüge. Die Mitgliedsbeiträge anzuheben sei keine Option für ihn: „Ich will jedem hier die Möglichkeit geben, Sport zu machen“, sagte Pintleger. „Auch wer nicht das nötige Geld dafür hat.“ Manche Markträte waren ebenfalls der Ansicht, dass der SV der Allgemeinheit zugute kommt. „Sportvereine übernehmen immer mehr gesellschaftliche Aufgaben“, argumentierte Rolf Gaßner (SPD). „Die Beweglichkeit der Kinder hängt von solchen Vereinen ab.“ Claudia Walk (Parteifreie Wählergemeinschaft) hob ebenfalls die Bedeutung der Jugendarbeit des SV hervor. Sie plädierte daher dafür, dem Verein 20 Prozent Zuschuss zu gewähren.

Letztendlich wurde es ein Kompromiss: Die Marktgemeinde bezuschusst die Sanierung des Sportheims mit 15 Prozent der förderfähigen Kosten. Der Betrag ist auf 29550 Euro gedeckelt.