2017-05-18 18:10:00.0

Senden/Illertissen Polizei findet Haschischbutter in Kühlschrank

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Illertissen hat eine Streife Drogen gefunden. Einen Teil davon hat der Bewohner offenbar für die Brotzeit vorgesehen.

Senden/Illertissen Eine Streife der Operativen Erkennungsdienste Neu-Ulm hat am Mittwochabend bei einer Wohnungsdurchsuchung in Illertissen mehrere Drogen entdeckt. Nach Polizeiangaben stellten die Beamten ungefähr sechs Gramm Amfetamin, zehn Gramm Marihuana und etwa 50 Gramm Haschischbutter sicher. Weil die „Spezialbutter“ im Kühlschrank aufbewahrt wurde, nimmt die Polizei an, dass der Bewohner damit auch sein Vesperbrot bestrichen hat.

Auf die Spur der Drogen kam die Streife in Senden. Dort kontrollierten die Beamten in der Dorfstraße einen Mann, der gerade eine Kehrmaschine auf seinem Gabelstapler transportierte. Der 27-Jährige stand augenscheinlich stark unter Drogeneinfluss. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass er regelmäßig Drogen konsumiert. Dem Staplerfahrer wurde Blut entnommen. Die Polizisten untersagten ihm, seine Tätigkeit weiter auszuführen. (az)