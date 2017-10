2017-10-23 07:00:00.0

Roggenburg Raser nerven die Anwohner in Biberach

Rathauschef Mathias Stölzle schlägt bei der Bürgerversammlung mehr Kontrollen durch die Polizei vor und hat einen ungewöhnlichen Rat an die Anwohner. Von Angela Häusler

Ärger über Autofahrer, ungewöhnliche Zahlen und Investitionen – das sind drei der Themen, die bei der Roggenburger Bürgerversammlung zur Sprache kamen. Roggenburg sei, trotz angespannter Haushaltslage, gut aufgestellt, berichtete Bürgermeister Mathias Stölzle. Dazu passe eine Erkenntnis, die ihn überrascht habe: Täglich pendeln rund 200 Personen zur Arbeit nach Roggenburg. Die Zahl hat der Landkreis in seiner Sozialraumanalyse erhoben. Dazu kommen 100 Roggenburger, die in ihrem Wohnort angestellt sind. „Eine stattliche Anzahl an Arbeitsplätzen und eine wachsende Zahl an Arbeitgebern“, kommentierte Stölzle.

Genug Nachfrage meldete er bezüglich des Baugebiets Platzäcker in Biberach, wo heuer 15 Bauanträge im Rathaus eingegangen seien. Der Verkauf der 27 Grundstücke ist fast abgeschlossen. Knapp die Hälfte der Bauherren plant Einfamilienhäuser, auch Mietwohnungen sollen entstehen. Diese benötige Roggenburg dringend. Ein weiteres Baugebiet könnte 2018 in Ingstetten geplant werden, es liefen bereits „vielversprechende Verhandlungen“, verriet Stölzle. Bedarf für neue Baugebiete sieht er auch in Schießen, Schleebuch und Unteregg.

Noch vor dem Weihnachtsmarkt soll ein neuer Parkplatz entstehen

Erfreulich habe sich die Auslastung des Bildungszentrums entwickelt, das 2016 Rekordwerte aufwies. Fürs laufende Jahr erwartet Stölzle ähnliche Zahlen. Im vergangenen Jahr zählte die Gemeinde 35000 Übernachtungen, davon 20800 im Bildungszentrum und 5600 in der Vogtmühle Biberach. Immer mehr Feriengäste blieben länger. Für Radler sei die Gegend, dank des dichteren Wegenetzes, attraktiver geworden. Es gebe Anzeichen, dass der seit Längerem diskutierte Radweg von Deisenhausen nach Ingstetten konkreter werde.

Um dem Bedarf an gut besuchten Tagen Herr zu werden, will die Gemeinde einen neuen Parkplatz mit 300 Stellplätzen schaffen. Gehe alles glatt, sei dieser zum Weihnachtsmarkt um den ersten Advent nutzbar, kündigte Stölzle an. Investitionsbedarf stünden bei den Freiwilligen Feuerwehren an, deren Häuser auf aktuelle Standards gebracht werden müssten. Die Erhöhung der Kindergartengebühren sei „unpopulär, aber erforderlich“, sagte Stölzle über den zum September beschlossenen Schritt. In der Gemeinde stünden nun Betreuungsplätze für 116 Kinder zur Verfügung.

Bürgermeister Mathias Stölzle hat einen ungewöhnlichen Rat an die Biberacher

Fragen der Bürger bezogen sich unter anderem auf den Verkehr in der Weißenhorner Straße in Biberach. Es sei „unglaublich, was da abgeht“, beschwerte sich ein Bürger. Es werde immer schneller gefahren, die Tempoanzeigen am Ortseingang brächten nichts. Anwohner hätten bereits erwogen, Traktoren auf der Straße zu parken, um die Raser auszubremsen. „Stellen Sie den Traktor raus, eine andere Möglichkeit werden wir nicht haben“, sagte der Bürgermeister. Entgegen der Wahrnehmung handle es sich aber nur um wenige Raser, die meisten Fahrer seien der Polizei zufolge angemessen unterwegs. Die Gemeinde könne lediglich um mehr Kontrollen auf der Staatsstraße bitten.

Auch die mangelhafte Mobilfunkverbindungen wurde kritisiert. Stölzle entgegnete, dass die Anbieter bei Anfragen der Gemeinde stets darauf verwiesen, dass ihnen keine Dachflächen für zusätzliche Antennen zur Verfügung gestellt würden: „Es will zwar jeder guten Empfang haben, aber niemand eine Antenne in der Nachbarschaft.“