2016-12-28 06:40:00.0

Neu-Ulm "Reichsbürger" fordert 20 Millionen Euro von der Bundesrepublik

Immer wieder fordern Reichsbürger Unsummen an Schadensersatz von der Bundesrepublik. So auch ein Mann aus dem Landkreis, der jüngst vor Gericht erscheinen sollte. Von Michael Peter Bluhm

Ein Mann aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm hat von der Bundesrepublik Deutschland Schadensersatz über 20 Millionen Euro gefordert. Die Staatsanwaltschaft reagierte mit einem Strafbefehl wegen versuchter Nötigung und Erpressung in Höhe von 2800 Euro. Nach einem Einspruch mit 40-seitiger Begründung folgte kürzlich ein Verfahren vor dem Amtsgericht Neu-Ulm. Wer nicht kam, war der Angeklagte.

Weil es sich bei ihm um einen Germaniten handelt, die sich als Opfer der Bundesrepublik sehen und für einen eigenständigen Staat innerhalb Deutschlands eintreten, war man aufgrund aktueller Vorfälle so genannter Reichsbürger, sie pflegen eine ähnliche Auffassung wie Germaniten, vorgewarnt. Im Januar hatte ein reichsbürger im Amtsgericht Kaufbeuren eine Richterin bedroht, während 20 Begleiter im Saal einen Tumult inszenierten und mit Akten ins Freie stürmten. Im Oktober erschoss ein selbst ernannter Reichsbürger in Georgensgmünd (Mittelfranken) einen Polizisten.

ANZEIGE

Drohschreiben von "Reichsbürgern" in deutschen Amtsstuben

Vorfälle wie diese sollten sich in Neu-Ulm nicht wiederholen. Ein Dutzend Polizeibeamte waren daher im und vor dem Amtsgericht im Einsatz, um für öffentliche Sicherheit zu sorgen. Knapp eine halbe Stunde wartete die Richterin, dann wurde der Einspruch gegen den Strafbefehl abgewiesen.

Warum der Mann nicht kam, ist nicht bekannt. Er hat aber die Möglichkeit, erneut Einspruch zu erheben, um die Justiz wie in vielen anderen Fällen weiter zu beschäftigen. Sie ist zu einer Zielscheibe von Reichsdeutschen und Germaniten geworden. So hat unlängst ein Rechercheteam von Journalisten der Süddeutschen Zeitung aufgedeckt, dass solche Verhaltensweisen wie die des Mannes aus dem südlichen Landkreis eine Methode der Reichsbürger sei, die auf Bußgelder und Steuerforderungen mit horrenden Gegenforderungen antworten. Es flattern dann Drohschreiben in deutsche Amtsstuben, angehängt ein Katalog von „Vertragsstrafen“ in Höhe bis zu utopischen 500 Billionen Dollar. Die Schreiben kommen oftmals auf hochoffiziellem Papier daher – als vollstreckbarer Mahnbescheid mit Briefkopf der Inselrepublik Malta.

Reichsbürger, Germaniten, Identitäre - die Szene der Staatsverweigerer 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Die Bewegung der Staatsverweigerer ist sehr heterogen. Sie umfasst mehrere sektenartige Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, die seit den 1980er Jahren entstanden und untereinander zerstritten sind.

Die Bewegung der Staatsverweigerer ist sehr heterogen. Sie umfasst mehrere sektenartige Gruppen von Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen, die seit den 1980er Jahren entstanden und untereinander zerstritten sind.

Nur in einem sind sie sich einig: Deutschland sei kein echter Staat, das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bestehe fort.

Nur in einem sind sie sich einig: Deutschland sei kein echter Staat, das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 bestehe fort.

Die Gruppen haben keine feste Organisationsstruktur.

Die Gruppen haben keine feste Organisationsstruktur.

Die erste bekannte Organisation von „Reichsbürgern“ wurde 1985 als „Kommissarische Regierung des Deutschen Reiches“ gebildet. Gründer war Wolfgang Gerhard Günter Ebel, ein Westberliner Eisenbahner, der sich fortan „Reichskanzler“ nannte.

Die erste bekannte Organisation von „Reichsbürgern“ wurde 1985 als „Kommissarische Regierung des Deutschen Reiches“ gebildet. Gründer war Wolfgang Gerhard Günter Ebel, ein Westberliner Eisenbahner, der sich fortan „Reichskanzler“ nannte.

Die Anhänger sprechen dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab.

Die Anhänger sprechen dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab.

Schwerpunkte in der Region sind das Allgäu, das Ries und die Städte um Augsburg.

Schwerpunkte in der Region sind das Allgäu, das Ries und die Städte um Augsburg.

Die Germaniten wurde im Dezember 2010 von einer gewissen Ulrike Kuklinski auf der Schwäbischen Alb gegründet.

Die Germaniten wurde im Dezember 2010 von einer gewissen Ulrike Kuklinski auf der Schwäbischen Alb gegründet.

Sie sieht sich als Opfer der deutschen Justiz und bildete mit Gleichgesinnten die Behindertenfürsorge „Deutsche Ringvorsorge“, die Keimzelle des „Staates Germanitien“.

Sie sieht sich als Opfer der deutschen Justiz und bildete mit Gleichgesinnten die Behindertenfürsorge „Deutsche Ringvorsorge“, die Keimzelle des „Staates Germanitien“.

Die Bewohner verstehen sich allen Ernstes als souveränes Staatsvolk mit einem eigenen Staatsgebiet in den Grenzen von 1937.

Die Bewohner verstehen sich allen Ernstes als souveränes Staatsvolk mit einem eigenen Staatsgebiet in den Grenzen von 1937.

Der Ursprung der Identitären Bewegung liegt in Frankreich, wo sie zu Beginn des Jahrhunderts im Dunstkreis des Front National entstand. Sehr aktiv ist die IB in Österreich, neuerdings auch in Bayern.

Der Ursprung der Identitären Bewegung liegt in Frankreich, wo sie zu Beginn des Jahrhunderts im Dunstkreis des Front National entstand. Sehr aktiv ist die IB in Österreich, neuerdings auch in Bayern.

Sie ist ethnopluralistisch – jede Ethnie soll ihren eigenen Raum haben – und geht von einer geschlossenen „europäischen Kultur“ aus, die vor allem vom Islam bedroht sei. Für Experten ist die IB eine neue Form des Rechtsextremismus. (hogs)

"Reichsbürger": BRD sei kein vollwertiger Staat

Nähere Details zum Hintergrund des geplatzten Prozesses in Neu-Ulm waren vom Amtsgericht nicht zu erfahren. Zum Strafbefehl führte aber ein aggressives Verhalten des Mannes, als eine Gerichtsvollzieherin bei ihm auftauchte, um einen Vollstreckungsauftrag in Höhe von 1700 Euro wahrzunehmen. Er drohte der Frau und bezweifelte ihre Legitimation. Seiner Logik nach ist eine Behörde der Bundesrepublik nicht für ihn zuständig. Germaniten und Reichsbürger fühlen sich als Justizopfer, zahlen keine Steuern und lehnen den deutschen Personalausweis ab. Sie bezeichnen sich als Opfer der BRD, die mangels gültiger Verfassung kein vollwertiger Staat sei. Für diese Menschen gelten die deutschen Grenzen von 1937.

Bis vor kurzem wurden diese „Binnenflüchtlinge“, wie sie sich auch bezeichnen, noch als harmlose Spinner abgetan, zumal die Szene mit Gruppierungen wie Freeman, One People Public Trust, Reichsbürger und Germaniten unübersichtlich ist. Was sie eint, ist ihre völkisch-rechtsradikale Ideologie und die Auffassung, dass die Bundesrepublik als bloße Firma angesehen werde, die von außen gesteuert werde. Der Verfassungsschutz ist mittlerweile auf den Plan gerufen worden. Er bezeichnete die Bewegungen zuletzt als Verschwörungstheoretiker, Querulanten und Geschäftemacher, aber auch als politisch Motivierte. Nach Angaben einer Frau aus dem Landkreis Neu-Ulm, die sich selbst als Ministerin der Germaniten bezeichnet leben in der Region mehr als hundert Menschen ihrer Gesinnung. In Bayern seien es bis zu 10.000.