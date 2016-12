2016-12-28 17:00:00.0

Roggenburg/Landkreis Roggenburg ist der Natur auf der Spur

Das Kloster Roggenburg und 20 andere Einrichtungen in vier Landkreisen dürfen sich „Natur-Gucker“ nennen. Von Heike Schreiber

An Superlativen mangelte es bei der Vorstellung des neuen Projekts „Natur-Gucker“ nicht: Von Meilenstein, Aushängeschild und Einmaligkeit in Bayerisch-Schwaben ist die Rede. Gemeint ist die Aktion von 21 Betrieben aus den vier Landkreisen Günzburg (insgesamt elf Betriebe), Neu-Ulm (zwei), Dillingen (vier) und Heidenheim (drei), die sich künftig offiziell mit dem Zusatzzertifikat „Natur-Gucker-Betrieb“ schmücken dürfen. Gästen wird dort die Möglichkeit gegeben, der Natur besonders intensiv auf die Spur zu kommen.

Ganz neu ist die Idee nicht. Ähnliches gibt es beispielsweise schon in den Tiroler Naturparks und dem Nationalpark Hohe Tauern, dort heißt es „nature watch“. In der Region hätten gleich mehrere Landkreise mit der Donau eine „starke Marke“, die automatisch mit Natur verbunden werde, sagt Roland Kempfle von Donautal-Aktiv.

ANZEIGE

Die Organisation hat bei der Entwicklung des Projekts maßgeblich mitgeholfen, weitere Kooperationspartner sind Dillinger Land, Regionalmarketing Günzburg, die Landkreise Neu-Ulm und Heidenheim. Doch wie Kempfle auch betont, sei das Ausweisen von Premiumwander- oder Radwegen oder das Aufstellen von Vogelbeobachtungstürmen nur die halbe Miete. „Damit allein findet keine Wertschöpfung statt, das gelingt nur mit gut aufgestellten Betrieben“, so Kempfle. Mit dem Zertifikat „Natur-Gucker“ sei man auf einem guten Weg, jetzt müsse es nur noch bekannt gemacht werden. „Sie müssen es leben“, richtet sich Kempfle direkt an die Betriebe. Im Landkreis Neu-Ulm sind das Kloster Roggenburg sowie das benachbarte Zentrum für Familie, Umwelt und Kultur beteiligt.

Was genau verbirgt sich nun hinter den Natur-Guckern? Wer diesen speziellen Namen tragen will, hat im Vorfeld eine ganze Liste an Kriterien zu erfüllen. Der Betrieb muss Mitglied im Günzburger Landurlaub sein, im Donautal oder im Einzugsgebiet eines der Nebenflusstäler liegen und sollte eine gewisse Naturaffinität aufweisen. Dazu gehört auch eine Ortsrandlage mit direktem Zugang ins Grüne. Das Zertifikat verliehen bekommt nur, wer sich unter anderem in mehreren Schulungen weiterbilden lässt, eine Grundausrüstung zur Naturerkundung hat (Karten, Broschüren, Ferngläser, Rucksäcke) und entsprechende Führungen anbieten oder organisieren kann.

Je mehr Kriterien die Gastgeber erfüllen, umso höher die Kategorisierung, in diesem Fall werden keine Sterne, dafür maximal drei Kiebitze vergeben. Drei Jahre ist die Zertifizierung gültig, dann wird neu überprüft. Die 21 Betriebe, die sich zur Teilnahme entschlossen haben, haben zum Teil viel Geld investiert, um ihr Haus entsprechend auf- oder umzurüsten.

Das reicht von einfachen Bildmotiven, die die Natur im Gasthaus sichtbar machen soll, bis hin zu Präsentationsmöglichkeiten für Fotos und Filme.

Unterstützung bei der Vermarktung, sei es online oder auf Messen, verspricht Angelika Tittl von Dillinger Land. Sie ist im Rahmen der Zertifizierung selbst mit Prüfbögen durch die Lande gezogen und stellt jetzt anerkennend fest: „Sie haben etwas ganz Neues auf den Markt gebracht, etwas ganz Besonderes.“

Ähnlich lobende Worte findet auch Erich Herreiner von der Förderbehörde Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen. „Mit dem Naturtourismus haben Sie ein Zukunftsthema aufgegriffen, es symbolisiert einen Megatrend.“ Er wünsche allen Beteiligten, dass sich dies bald in Zahlen niederschlage und die ganze Region davon profitiere.

www.natur-gucker.de