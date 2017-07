2017-07-25 11:01:00.0

Weißenhorn Rossini-Gala in Weißenhorn

Bei der Opernsoiree im Historischen Stadttheater begeistert nicht nur die international ausgezeichnete Sängerin Diana Haller.

Zum wahren „Klangfest der Stimmen“ wurde die italienische Opernsoiree und Rossini-Gala im Historischen Stadttheater Weißenhorn mit den schönsten Arien und Duetten von Gioacchino Rossini (1792 bis 1868). Zweifellos ein Höhepunkt im Jahresprogramm des Vereins Weißenhorner Kammeroper, der unter der künstlerischen Leitung, Gestaltung und Moderation von Heinrich Graf die Erwartungen der rund 100 Besucher wieder mal mehr als erfüllte.

Die beiden mehrfach ausgezeichneten internationalen Gesangskünstlerinnen Diana Haller (Mezzosopran) aus Kroatien und die Sopranistin Larissa Ciulei (Rumänien) sangen sich mit ihren klangvoll markanten Stimmen ohne Hilfe großer technischer Hilfsmittel sofort in die Herzen der Besucher. Sie genossen den Szenenapplaus ebenso wie den Beifall nach ihren Arien bei der Tragödie „Tancredi“ in zwei Akten oder beim „Il barbiere di Siviglia – besser bekannt als Barbier von Sevilla“, wobei Graf Almaviva mit viel Maskerade in zwei Akten letztendlich seine Angebetete Rosina ehelicht und den Vormund Dr. Bartolo überlistet.

ANZEIGE

Aber was wären die besten Stimmen ohne gleichwertige Instrumentalisten? Schon als Begleitmusik bewiesen sowohl Polina Yakovleva am Klavier als auch Ludovico Degli Innocenti (Flöte) ihre enorme musikalische Bandbreite. Lang anhaltender Applaus dann für ihre Solistenauftritte bei „Variationen über Cenerentola für Flöte und Klavier“ sowie Rossinis Glanzstück „Die diebische Elster“.

Mit „Otello“ und dem Dreiakter „Semiramide“ verabschiedete sich das Künstlerquartett nach großartiger Aufführung von einem begeisterten Publikum in historischem Ambiente. (rfu)