2017-04-27 07:00:00.0

Nersingen Rückt Nersingen vom Sparkurs ab?

Die Gemeinde will weiterhin Schulden abbauen. Doch ein Projekt, das in den kommenden Jahren anstehen könnte, würde diesen Plan durchkreuzen – und das sorgt für Diskussionen. Von Ariane Attrodt

Schuldenabbau ist seit Jahren die wichtigste Devise in der Gemeinde Nersingen. Auch in diesem Jahr soll die Summe um fast 750000 Euro schrumpfen. Doch es gibt ein mögliches Projekt, dass die Sparpläne in den kommenden Jahren durchkreuzen würde: der Bau einer Dreifachturnhalle. Das gefällt längst nicht allen Räten, wie bei den Vorgesprächen im Bau- und Umweltausschuss deutlich wurde.

Seit Jahren ist eine Dreifachturnhalle ein Wunsch vieler Nersinger. Bereits auf der Bürgerversammlung im März hatte Nersingens Bürgermeister Erich Winkler angekündigt, die Möglichkeit für einen solchen Bau prüfen lassen zu wollen (wir berichteten). Im Haushalt wurden dafür jetzt 30000 Euro eingeplant. Winkler betonte: „Es geht nur darum, eine verlässliche Grundlage zu schaffen.“ Bislang habe man nur Vergleichswerte von anderen Projekten wie in Pfaffenhofen oder Illerkirchberg. „Wir brauchen belastbare Fakten und Zahlen, an Hand derer wir entscheiden können.“ Auch, wenn bereits jetzt „gewisse Aktionen“ umgehen würde, wolle er die Diskussion „ergebnissoffen“, sagte Winkler. Er bezog sich dabei auf die Unterschriftenaktion des Sportvereins Nersingen. Dieser will zusammen mit den Nachbarvereinen FC Straß und VfR Unterfahlheim zeigen, wie groß der Wunsch nach einer solchen Halle ist.

ANZEIGE

Ein mögliches Grundstück für die Turnhalle gibt es bereits: Schon vor Jahren hatte die Gemeinde ein Areal in Straß zwischen Anton-Miller-Grundschule und Feuerwehrhaus gekauft. Der Bau der Halle war vom Gemeinderat aus finanziellen Gründen jedoch wieder vom Investitionsplan gestrichen worden (wir berichteten). Jetzt sollten Fachplaner prüfen, ob dieses Grundstück überhaupt noch dafür geeignet ist.

Doch nicht bei allen Räten kam diese Idee gut an. So schlug Axel Arbeiter (SPD) vor, den Punkt aus dem Haushalt zu streichen. „Ich finde das viel zu früh.“ Die Gemeinde habe noch keinen ausgeglichenen Haushalt, sondern immer noch fast fünf Millionen Euro Schulden. Zudem gebe es viele Baustellen: Feuerwehr, sozialer Wohnungsbau sowie Krippenplätze. Er fürchtete auch die Wirkung nach außen. „Schon die Aussage, dass wir einen Bau prüfen wollen, hat eine Unterschriftenaktion losgetreten. Jetzt wecken wir die Erwartung, dass wir in zwei, drei Jahren eine Halle haben.“ Dem schloss sich seine Ratskollegin Silvia Wäsnig (SPD) an: „Ich bin grundsätzlich für die Halle, ich sehe nur den Zeitpunkt kritisch.“

Rat Max Mayer (Freie Wähler) betonte dagegen, das Thema beschäftige den Rat schon sehr lange. „Ich würde sagen: Jetzt gehen wir es an.“ Auch Gerhard Jehle (CSU) sagte: „Eine Halle würde uns gut zu Gesicht stehen. Aber damit wir wissen, auf was wir uns einlassen, brauchen wir Zahlen.“ Dem schloss sich Rat Erich Spann (CSU) an: „Es ist sicher der richtige Weg zu sagen, wir schauen, ob der Untergrund überhaupt etwas taugt.“ Er fügte hinzu: „Selbst wenn wir bauen wollten, darf niemand glauben, dass die Halle vor 2020 fertig sein könnte.“

Auch Bürgermeister Winkler entgegnete: „Es war ja immer mein Ziel, dass der Schuldenabbau die oberste Prämisse ist. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns da noch einmal hinterfragen müssen – wenn die Vorzeichen stimmen.“ Der Rathauschef betonte jedoch, dass man das Vorhaben nicht ohne einen neuen Kredit durchführen könne. „Dieser Illusion gebe ich mich nicht hin.“ Er schlug vor, mit der Standortuntersuchung zu beginnen und gleichzeitig einen Sperrvermerk einzurichten: Demnach muss der Gemeinderat immer zustimmen, wenn ihn dieser Sache etwas passiert. Außerdem will der Rat die Turnhallen in Pfaffenhofen und Illerkirchberg besichtigen. Rat Arbeiter fand dieses Vorgehen einen guten Kompromiss – und zog seinen Antrag auf Streichung zurück.