2017-06-02 17:27:00.0

Senden Schild nicht beachtet: Unfall in der Baustelle auf der A 7

Eine 70-Jährige fährt gegen einen Lastwagen. Ihr Auto muss über die Mittelplanke gehoben werden. Dabei verletzt sich der Mitarbeiter eines Abschleppdiensts schwer.

Eine siebzigjährige Autofahrerin hat in der Baustelle auf der A7 sowohl das Überholverbot als auch das Verkehrszeichen „Versetzt Fahren“ missachtet. Deswegen passierte am Freitagmorgen gegen neun Uhr auf der Autobahn zwischen Vöhringen und Hittistetten ein Unfall, der zu stundenlangem Stau und starken Behinderungen des beginnenden Pfingstreiseverkehrs führte.

Wie die Polizei mitteilt, überholte die Frau trotz der klaren und wiederholt aufgestellten Verkehrszeichen auf der verengten Fahrbahn im Baustellenbereich einen Lastwagen. Dabei fuhr sie zu weit nach rechts, sodass ihr Auto am Anhänger des Lastzuges hängenblieb. Dadurch wurden der rechte Kotflügel und die Beifahrertüre des Autos weggerissen. Nach den ersten Notrufen ging die Polizei von einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten aus.

Die Sanitäter klettern über die Mittelleitplanke

Ab da wurde es kompliziert: Die Fahrbahn Richtung Würzburg war vollkommen voll und wegen der engen Spuren konnten die Fahrer keine Gasse bilden. Der Rettungsdienst fuhr dadurch über die Gegenfahrbahn bis zur Unfallstelle – dort kletterten die Sanitäter über die Mittelleitplanke auf die andere Seite. Und das alles umsonst: Es stellte sich heraus, dass niemand verletzt war – die Sanitäter konnten wieder fahren. Der Sachschaden des Unfalls beträgt nach Angaben der Polizei rund 20000 Euro.

Zwischenzeitlich war die Feuerwehr aus Senden zur Hilfe gekommen, doch auch sie konnte angesichts des starken Reiseverkehrs nicht verhindern, dass sich beidseitig alles staute.

Der weggefahrene Rettungsdienst muss wieder anrücken

Die erfolgreiche Anreise-Taktik der Sanitäter wendete auch das Abschlepp-Unternehmen an. Doch während das kaputte Auto über die Mittelleitplanke gehoben wurde, verletzte sich ein Mitarbeiter des Abschleppdiensts schwer an den Händen. So musste der inzwischen weggefahrene Rettungsdienst wieder zurück an die Unfallstelle kommen. Der Mitarbeiter wurde in eine Klinik gebracht.

Dadurch konnte die Unfallstelle erst später geräumt werden. Beide Fahrbahnen waren über längere Zeit gesperrt und es bildeten sich lange Staus – zeitweise bis zu zehn Kilometer zurück. Auch die Ausweichstrecke über Land zwischen Altenstadt und Neu-Ulm war voll. Bis in den späten Freitagnachmittag hinein kam der Verkehr nicht mehr richtig in Gang. (wis, az)