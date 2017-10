2017-10-24 18:45:00.0

Pfuhl Sexualstraftäter greift Joggerin an der Donau an

Am Donauufer in Pfuhl ist am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr eine Joggerin von einem Unbekannten attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der eine Joggerin an der Donau in Pfuhl angegriffen hat. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)