2017-05-22 13:00:00.0

Ulm So bunt ist Ulm – und so köstlich

Mehr als 500 Menschen beteiligen sich an der „Parade der Kulturen“ und dem anschließenden Internationalen Fest. Doch auch ein Konflikt spiegelt sich in der Veranstaltung.

Eine Gruppe japanischer Touristen zückt staunend die Smartphones, kaum dass sie in Ulm angekommen sind, und zwei Ulm-Besucherinnen aus München geben spontan ihre Pläne für eine Stadttour auf und entscheiden sich für das Internationale Fest: Mehr als 500 Beteiligte aus 70 Vereinen und Gruppen, vielfach in Originalkleidung ihrer Heimat oder in den Nationalfarben ihres Geburtslandes, ziehen bei der „Parade der Kulturen“ von der Wengenkirche zum Marktplatz und die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Etwa zwei Fünftel Ulmer haben internationale Wurzeln, und die Internationalität zu feiern, dazu lädt jährlich das Konzept „Ulm: Internationale Stadt“ ein. Am Endpunkt des Umzuges warten auf dem Marktplatz Düfte von Leckereien aus aller Welt auf die Teilnehmer und Besucher.

Der kleine Luca sitzt im Buggy, gehüllt in die brasilianischen Nationalfarben, und schaut seine Mama Andrea etwas zweifelnd an. Die Parade der Kulturen 2017 ist die erste, die der kleine Junge erlebt, und zu Hause habe er seine bunte Perücke doch noch recht skeptisch gesehen, erzählt die Mutter. Jetzt aber, inmitten all der bunten gekleideten Menschen, die aus allen Kontinenten an der „Parade der Kulturen“ teilnehmen, beginnt Luca zu lächeln und die Farbenpracht gefällt ihm. Ganz in seiner Nähe hält sich die kleine Zongyue einen roten Fächer vor und freut sich an den japanischen Kleidungsstücken, die ihre Mutter Ya und andere Japaner, die in Ulm leben, tragen.

Mitten in der Parade, die durch die Stadt zieht, findet sich auch ein chinesischer Drache; das Fabelwesen, „long“ genannt, gilt in China als Urahn der Menschen. Mit unter den am attraktivsten gekleideten Teilnehmern des Festes sind Frauen aus dem mexikanischen Yukatan und von den Philippinen, die mit ihren zumeist deutschen Ehemännern an der Parade teilnahmen. Hazelyn, Liza und Candy erzählen begeistert von den philippinischen Spezialitäten, die sie für ihren Stand auf dem Marktplatz vorbereitet haben: Sesamgebäck, Reiskuchen und die fleischgefüllten Teigtaschen Siopao. In getrennten Gruppen treten die Kinder der Erdogan-nahen türkisch-islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib), die traditionelle Derwisch-Tänze aufführen, und Kinder aus dem der Hizmet-Bewegung des Predigers Fethullah Gülen nahestehenden Optimus-Bildungszentrum auf.

Begeistert von ihrem ersten Internationalen Fest zeigt sich auch Elis Schmeer, seit Oktober Leiterin der Koordinierungsstelle Internationale Stadt. „Es ist unglaublich, wie viel Zeit und Liebe die Menschen dafür aufbringen um an der Parade teilzunehmen und fürs Fest Spezialitäten aus ihrer Heimat anzubieten“, freut sie sich. (köd)