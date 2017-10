2017-10-18 07:00:00.0

Neu-Ulm Stadt Neu-Ulm sucht Weihnachtsbäume

Wer eine schöne Tanne oder Fichte hat, kann sich beim Baubetriebshof melden. Wie die Bäume aussehen müssen.

Auch wenn der Herbst sich derzeit noch von seiner schönsten Seite zeigt – und vermutlich nur die Wenigsten an Schnee, kalte Temperaturen oder gar Weihnachten denken möchten: In zweieinhalb Monaten ist es schon wieder soweit. Die Stadt Neu-Ulm sucht ab sofort für die Weihnachtszeit wieder schöne Fichten und Tannen jeder Art, die die Innenstadt und die Stadtteile schmücken sollen.

Deshalb sind jetzt die Bürger gefragt: Sie haben eine große Tanne oder Fichte in Ihrem Vorgarten? Der Baum versperrt Ihnen die Sicht zum Nachbarn, auf die Straße oder verdunkelt gar Ihr Wohnzimmer? Ihnen wäre es eigentlich am liebsten, wenn Sie den in die Jahre gekommenen Baum durch etwas Kleineres ersetzen könnten? Dann ist jetzt die Gelegenheit dazu: Wer einen Baum abzugeben hat, kann sich ab sofort an den städtischen Baubetriebshof wenden. Die Mitarbeiter holen geeignete Bäume kostenlos aus den heimischen Gärten ab – und richten sie anschließend für den öffentlichen Weihnachtsauftritt her. Mitte November wird damit begonnen, sie aufzustellen.

Insgesamt werden an die 20 Bäume gesucht, so Gerhard Schiffler vom Baubetriebshof auf Nachfrage unserer Zeitung. Neben einer schönen Form und vollen Ästen, müssen sie auch groß sein – besonders das Exemplar auf dem Rathausplatz. An die 15 Meter müssen es da schon sein – zumal die Befestigungen für den Baum an allen Standorten zwei Meter tief sind.

Schiffler, der die Bäume selbst mit auswählt, sagt, dass viele Bürger wissen wollen, wo ihr Baum aufgestellt wird. Doch so genau kann man das nicht immer sagen: „Wir versuchen es oft in dem Stadtteil, wo der Baum auch herkommt.“ Aber: Die Befestigungen haben einen unterschiedlichen Durchmesser – und manchmal passe der Stamm dann nicht hinein.

Wer einen passenden Baum besitzt, kann sich an Gerhard Schiffler vom Baubetriebshof wenden unter der Telefonnummer 0731/7050-6606 oder per Mail an g.schiffler@neu-ulm.de (az, aat)