2017-01-04 17:00:00.0

Vöhringen Steigen die Vöhringer Schützen in die Bundesliga auf?

Mit dem Olympiazweiten Sergei Kamenskiy soll für Pfeil Vöhringen der Sieg klappen. Das eingespielte Team ist bisher ungeschlagen – und das soll auch am Wochenende so bleiben. Von Armin Schmid

Das neue Jahr beginnt mit einem großen Schießsportereignis: Am Sonntag, 8. Januar, tragen die Vöhringer Sportschützen in der Mehrzweckhalle in Illerberg ihr Heimkampf-Wochenende in der 2. Bundesliga Süd aus. Die Gastmannschaften kommen aus Plattling, München und Kempten. Besonders erfreulich ist, dass die Vöhringer Luftgewehrschützen ungeschlagen in den letzten Wettkampftag starten können und beste Aufstiegschancen in die Bundesliga haben. Unterstützt werden die Vöhringer in dieser Saison von zwei russischen Sportschützen: Zum einen Sergei Kamenskiy, der im vergangenen Jahr die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewonnen hat. Mit dabei ist auch Junioren-Europameister Vladislav Fetisov.

Das Team steht derzeit mit 16:0 Punkten an der Tabellenspitze vor dem SV Petersaurach II mit 12:4 Punkten und den Singoldschützen aus Großaitingen (10:4).

Am Wettkampf ist für die Zuschauer viel geboten

So sieht der Wettkampftag aus: Am Sonntag ist die Mehrzweckhalle ab 8.30 Uhr geöffnet. Um 9 Uhr startet der Wettkampftag für das Publikum mit einem Weißwurstfrühstück. Um 11 Uhr wird es erstmals spannend: Es tritt der Gastgeber Pfeil Vöhingen gegen den Post SV Plattling an. Um 12.30 Uhr startet die Begegnung HSG München II gegen FSG Kempten. Um 14.45 Uhr steht der Wettkampf von Plattling gegen München auf dem Programm und zum Abschluss tritt gegen 16.15 Uhr die Zweitbundesligamannschaft aus Vöhringen gegen die FSG Kempten an.

Bereits am Samstag, 7. Januar, veranstalten die Vöhringer Schützen ein Programm aus Schießsport und Gastlichkeit. Los geht es um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr folgt die Präsentation der Zweitbundesligaschützen. Von 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr können die Zuschauer am Training der Mannschaften teilhaben.

Der herausragende Programmteil beginnt um 18 Uhr mit einem spannenden Schau-Wettkampf. Eine Auswahl der besten Auflageschützen des Schützengaus Iller/Illertissen tritt gegen die Schützen der 2. Bundesliga an.