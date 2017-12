2017-12-08 18:10:00.0

Ulm Teva befindet sich in „kritischer Lage“

Die Ratiopharm-Mutter sieht sich enormen Herausforderungen ausgesetzt. Schmerzliche Entscheidungen sollen anstehen. Weihnachtsfeiern wurden bereits abgesagt. Von Oliver Helmstädter

Ein unserer Zeitung vorliegender Brief der Geschäftsführung klingt bedrohlich: „Das Gesamtunternehmen Teva befindet sich in einer kritischen Lage und steht vor enormen Herausforderungen“, heißt es darin. Der neue Vorstandsvorsitzende Kåre Schulz habe in seinem Schreiben keinen Zweifel daran gelassen, dass es zu einer Restrukturierung des globalen Unternehmens keine Alternative gibt. Zwei für den gestrigen Freitag angesetzte Weihnachtsfeiern im Donautal sowie Berlin seien deswegen schweren Herzens abgesagt worden.

Kurzfristig sei dies mit schmerzhaften Entscheidungen verbunden, in der mittel- und langfristigen Sicht aber der einzige Weg, um das Gesamtunternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Was das für den Standort Ulm und Ratiopharm bedeutet, steht in den Sternen.

Eine seit Monaten anberaumte Betriebsversammlung in der Donauhalle fand trotz Absage der eigentlich in Kombination mit dieser Veranstaltung geplanten Weihnachtsfeier statt. Details der Krise wurden anscheinend nicht bekannt. Mitte Dezember sollen Details eines Sparprogramms vorgestellt werden. Auf Nachfrage sagte Pressesprecher Markus Braun nur das: „Teva arbeitet derzeit global an einem Restrukturierungsplan. Der Plan wird Mitte Dezember bekannt gegeben. Gerüchte in den Medien zu Entlassungen in Israel oder den USA kommentieren wir nicht.“ Dass der für das Gebiet Forschung zuständige Geschäftsführer Dr. Gerald Huber das Unternehmen verlässt, stehe in keinem Zusammenhang mit dem angekündigten globalen Restrukturierungsplan. Ein Betriebsrat war am Freitag für unsere Zeitung nicht zu erreichen.

Die Nachrichtenagentur Reuters verbreitete Ende November die Nachricht, dass in Israel, dem Herkunftsland des Ratiopharm-Mutterkonzerns Teva, ein Parlamentsausschuss nach Berichten über einen weitreichenden Stellenabbau bei Teva eine Sondersitzung einberief. Reuters zufolge kämpft Teva mit Schwierigkeiten in den USA und einem Preisverfall bei Nachahmermedikamenten, dem Betätigungsfeld von Ratiopharm. Zudem sei Teva nach der milliardenschweren Übernahme des Generika-Geschäfts Actavis vom US-Konzern Allergan im vergangenen Jahr hoch verschuldet. Optimisten auf den Teva-Standort in Ulm gehen davon aus, dass der Standort im Donautal glimpflich davonkommen könnte. Wie berichtet, erfolgte vor drei Wochen die Grundsteinlegung für den Bau einer Biotechanlage für 500 Millionen Euro. 2019 soll der neunstöckige Quader auf einer Grundfläche von 4800 Quadratmetern fertig sein, 2020 beginnt dann die hoch komplizierte Produktion von biotechnologisch hergestellten Medikamenten. Wie Christoph Stoller, der General Manager Teva für Deutschland und Österreich und interimsmäßige Standortchef, am Rande der Grundsteinlegung betonte, sei mit der Großinvestition nicht nur der Grundstein für eine neue Biotechanlage gelegt worden. Sondern damit werde auch die Basis für eine gute Zukunft des Ratiopharm-Standorts mit seinen rund 2500 Mitarbeitern gesichert. Denn Teva ist zwar Weltmarktführer bei Generika, den nachgeahmten Arzneimitteln, doch weit größere Zukunftschancen sieht das Unternehmen im Bereich der biotechnologischen Arzneimittel.

„Auch wenn wir im Jahr 2017 in Deutschland gute Ergebnisse erzielt haben, werden wir unseren Beitrag dazu leisten, das Gesamtunternehmen wieder auf die Erfolgsspur zu bringen, zum Beispiel, indem wir Kosten, die nicht geschäftsrelevant sind, reduzieren“, heißt es in dem unter anderem von Stoller unterzeichneten Schreiben. Wie berichtet, wurde bereits ein angeblich weitgehend sozial verträglicher Abbau von etwa 100 Stellen im Frühjahr eingeleitet.