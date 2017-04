2017-04-16 12:00:00.0

Neu-Ulm Tödlicher Virus: So geht es den Kaninchen heute

Vor acht Monaten sind viele Kaninchen in der Region Neu-Ulm an dem Myxomatose-Virus gestorben. Wie Fachleute die Situation einschätzen und ob man jetzt wieder ein Tier kaufen kann. Von Carolin Oefner

Das Kaninchen sitzt apathisch in seinem Käfig, es frisst nichts und trinkt auch kein Wasser. Seine Augen sind rot und geschwollen, am Näschen kann man Ekzeme erkennen. Wenn es atmet, röchelt es leise: Diese Anzeichen haben Tierärzte und Kaninchen-Besitzer im vergangenen Jahr vermehrt beobachtet. Es sind Hinweise auf Myxomatose – ein Virus, das meistens tödlich endet.

Im vergangenen Sommer sind sehr viele Haus- und Wildkaninchen an Myxomatose, der sogenannten Kaninchenpest, gestorben. Tierärzte in der Region haben zuvor noch nie eine so extreme Verbreitung des Virus gesehen (wir berichteten). „In Nersingen und Umgebung haben wenige überlebt“, sagt Tierarzt Dr. Jörg Ludwig. In Nersingen weiß er von nur zwei bis drei Kaninchen, die nicht vorher geimpft waren. Die meisten Tiere seien innerhalb von zwei Wochen gestorben, insgesamt mehrere Hundert in der Region, schätzt er. „Hier gab’s nicht mehr arg viele.“

Myxomatose hauptsächlich im Sommer gefährlich

Doch wie geht es den Kaninchen heute? Besteht die Gefahr, dass die Tiere immer noch Erreger herumtragen? „Im Moment haben wir keine Probleme, weil das Virus fast ausschließlich durch Mücken übertragen wird“, sagt Ludwig. Deswegen sei Myxomatose „ein Problem des Hochsommers“. Dem Feldhasen geht es pünktlich zu Ostern ebenso gut. Theoretisch können sich die Verwandten des Kaninchens zwar auch an dem Virus anstecken, das tun sie aber meist nicht.

Auch der Veterinärdienst am Landratsamt Neu-Ulm hat in diesem Jahr noch keine Anhaltspunkte dafür, dass das Virus umgeht. Veterinär Dr. Manfred Enderle sagt jedoch, dass im Hintergrund dennoch etwas vor sich gehen könnte. „Bis wir von dem Virus erfahren, ist die Lage akut“, sagt er. Das Landratsamt sei darauf angewiesen, dass Jäger, Tierärzte oder Spaziergänge tote Tiere melden. Denn nicht nur die Hauskaninchen waren im vergangenen Jahr von der Myxomatose betroffen. Im Landkreis leben viele Wild-Kaninchen. Bekannt ist eine größere Population im Raum Elchingen, doch die Tiere sind wohl flächendeckend verbreitet, sagt Enderle. Vermutlich sei jedoch auch die Zahl der frei lebenden Tiere stark dezimiert worden.

Im heißen Zeiten lieber kein Kaninchen kaufen

Und mit dem gehäuften Auftreten der Krankheit sei diese nicht etwa besiegt. „Wir müssen davon ausgehen, dass das Virus wiederkommt“, sagt Ludwig. Und zwar, sobald auch die Mücken wieder da sind. Außerdem wird die Krankheit zum Teil über die Nahrung aufgenommen.

Sollte man also gerade lieber keine Kaninchen kaufen – oder kann im Frühjahr ein neues Familienmitglied adoptiert werden? Tierarzt Jörg Ludwig beruhigt: Das Virus sei nicht vererbbar. Wer bei einem Züchter jetzt ein gesundes Tier kaufe, sollte keine Probleme haben. „Nur in der heißen Zeit der Übertragung lieber nicht.“

Ludwig empfiehlt jedoch, die Kaninchen zusätzlich impfen zu lassen. Dann sind sie vor dem Myxomatose-Virus geschützt. Der Impfschutz hält etwa neun Monate bis ein Jahr lang an. Bis er wirkt, dauert es bis zu drei Wochen. „In nächster Zeit ist eine Impfung also sinnvoll“, sagt Ludwig. Die Kaninchen sollten dazu mindestens sechs Wochen alt sein.

Bevor eine Familie sich ein Kaninchen anschafft, solle sie sich gemeinsam mit den Kindern gut über die Tiere informieren. Überstürzt – etwa als Ostergeschenk – ein Kaninchen zu kaufen, sei nie der richtige Weg. Lieber zuerst mit den Kindern alles besprechen. Tierärzte haben vermehrt Probleme mit Kaninchen, die falsch gehalten werden, sagt Ludwig. Vor allem beim Füttern meinen es viele Halter zu gut. „Ein Kaninchen braucht vor allem gutes Heu und Grünfutter – und nur manchmal ein paar Körner“, sagt Ludwig. Gut seien auch Zweige von Obst- oder Nussbäumen.