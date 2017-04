2017-04-19 11:00:00.0

Nersingen Übers Internet an Bauland

Eine Medienagentur hat für die Gemeinde Nersingen ein System zur Vergabe von Grundstücken entwickelt. Wie die Bewerbung funktioniert. Von Ariane Attrodt

Häuslebauer können sich jetzt übers Internet für einen Bauland in der Gemeinde Nersingen bewerben: Ab sofort ist das neue Online-System in Betrieb. Zunächst geht es um die zwölf freien Bauplätze im Baugebiet „Bei der Rothbrücke“ in Straß. Der Andrang an Interessenten wird wohl groß sein: Insgesamt 300 Anfragen für einen Bauplatz liegen bei der Gemeinde auf dem Tisch. „Das ist Wahnsinn“, sagt Nersingens Bürgermeister Erich Winkler und fügt hinzu: „Da haben wir noch viel Nachholbedarf.“ Der Rathauschef geht allerdings davon aus, dass sich nur ein Teil der 300 Interessenten auch tatsächlich auf einen der Plätze bewerben wird.

Und so läuft die Vergabe ab: Jeder Interessent gibt zunächst online über eine Maske seine persönlichen Daten ein. Neben Namen, Wohnort und Geburtsdatum sind das unter anderem die Anzahl der Kinder und die Information, ob und wie lange man bereits in Nersingen wohnt, in der Gemeinde arbeitet oder dort ein Ehrenamt ausübt. Im nächsten Schritt bekommt der Bewerber per E-Mail eine PDF-Datei mit seinen angegebenen Daten zugeschickt. Dieses Formular muss er unterschrieben – denn nur so ist die Bewerbung rechtlich gültig – im Rathaus abgeben. Außerdem müssen Nachweise beispielsweise eine Bestätigung des Arbeitgebers abgegeben werden. Die bisherige Wohndauer in der Gemeinde prüft das Einwohnermeldeamt.

Jeder Bewerber kann durch seine angegebenen Daten Punkte sammeln. Wenn sich Ehepartner innerhalb einer Bewerbung einzeln als Antragsteller registrieren, zählen die Angaben mit den meisten Punkten. Die Bewerbungsfrist für die zwölf Bauplätze läuft bis einschließlich Sonntag, 18. Juni. Danach wird anhand der Punktzahl entschieden, wer ein Grundstück bekommt. Das geschieht im Bauausschuss. Dieser bespricht auch, was in Einzelfällen beispielsweise bei Punktegleichstand passiert. Der Bewerber mit den meisten Punkten darf zuerst seinen Bauplatz wählen. Im Herbst könnten bereits die ersten Bauarbeiten starten.

4400 Euro hat das Online-Tool gekostet, dass die Agentur MJU Media für die Gemeinde entwickelt hat. Das Unternehmen, das seinen Fokus auf neue Medien hat, baut derzeit selbst: In der Ulmer Straße neben dem Netto-Supermarkt entsteht sein neues Büro.

Vor zwei Jahren sei die Idee aufgekommen, sich zu vergrößern, sagt Geschäftsführer Martin Jungmann. Auf zwei Stockwerken und insgesamt 400 Quadratmetern soll eine „Denkfabrik“ entstehen: mit offenen Büros, Besprechungsräumen sowie einer Dachterrasse. Die Agentur entwickelt unter anderem 3-D-Stadtplanungs- und Geodatensysteme, eine der Kunden ist die Stadt Ludwigsburg.

Jungmann ist fest in Nersingen verwurzelt, wie seine Mitarbeiter: Alle zehn stammen aus der Gemeinde – mit einer Ausnahme: Eine Mitarbeiterin kommt aus Kanada. Innerhalb Deutschlands habe man einfach zu wenige Bewerbungen erhalten, erklärt Jungmann. (aat)

Hier geht es zum Bewerbungsportal.