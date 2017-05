2017-05-18 13:00:00.0

Ulm Ulm feiert die Vielfalt

Das Internationale Fest wirbt für mehr Harmonie. Nicht nur alle türkischen Vereine sind bei der Veranstaltung dabei. Von Oliver Helmstädter

Eine Stadt feiert ihre Vielfalt: Das Internationale Fest lockt am Wochenende in die Ulmer Innenstadt. Und alle in Ulm vertretenen Facetten einer zerstrittenen Türkei sind mit dabei: Der Präsident Erdogan nahe stehende Verein Ditib, die bekennenden Erdogan-Gegner des HDB, Anhänger der in der Türkei verfolgten Gülen-Bewegung und kurdische Vereine.

Hinter dieser Harmonie steckt viel Arbeit: Denn wie Elis Schmeer, die Leiterin der Koordinierungsstelle Internationale Stadt sagt, sei Oberbürgermeister Gunter Czisch seit dem Putschversuch in der Türkei im vergangenen Jahr bemüht, innertürkische Konflikte von der Stadt fern zu halten. Mehrere Workshops mit türkischen Vereinen hätten seitdem stattgefunden. Beispielsweise sei auch vereinbart worden, dass sich die in der Türkei verfeindeteten Gruppierungen hier möglichst oft persönlich begegnen – etwa beim gemeinsamen Fastenbrechen. „Es ist nämlich nicht gut, wenn sich jeder nur in seinem Zirkel bewegt“, sagt Schmeer. Ende Juni soll feierlich eine gemeinsame Erklärung von Vertretern aller türkischstämmigen Vereine unterzeichnet werden. Klar sei schon jetzt, wie das Schriftstück beginnt: „Wir sind alle Ulmer.“

ANZEIGE

„Wir können die Weltgeschichte nicht beeinflussen“, sagt Günther Pscheidl, einer der organisatorischen Urväter des früheren „Fest der Kulturen“. „Aber wir können dafür sorgen, dass sie das Zusammenleben in der Stadt weniger beeinflussen.“ Dafür sei das Internationale Fest wie gemacht und deswegen sehr wertvoll für Ulm: Die konzentrierten Begegnungen der unterschiedlichen Kulturen einmal im Jahr würden das ganze Jahr positiv nachwirken.

„Das Fest baut die Angst vor Unbekanntem ab“, sagt Banu C. Öner, türkischstämmiges Mitglied des Internationalen Ausschusses. Und auch in der Türkei sei der Spruch „Liebe geht durch den Magen“ verbreitet. Will heißen: Eine gemeinsame Mahlzeit bricht jedes Eis. Wobei Öner betont, dass das Internationale Fest kein Fest nur für Migranten sondern für alle Ulmer sei. Und freilich ist die türkische Kultur nur eine von vielen, die auf dem Fest ihre Spezialitäten auffährt: Die teilnehmenden Vereine haben ihre Wurzeln auf allen Kontinenten und in so unterschiedlichen Ländern wie wie Eritrea, Finnland, China, Mexiko, Philippinen oder Peru.

Sichtbar wird die Vielfalt am Samstag, 30. Mai, um 13 Uhr, wenn eine „Parade der Kulturen“ von der Wengenkirche bis zum Marktplatz führt. „Es wird laut und bunt“, sagt Andrada Cretu vom Organisationsteam.

Um 14 Uhr wird der Platz vor dem Museum Ulm beim Rathaus zur Festivalarena: 70 Vereine und Organisationen präsentieren sich drei Stunden - jeweils nur ein paar Minuten – auf der Bühne. Um 19 Uhr sorgen Taiko-Trommler für Rhythmus. Ulm gilt als deutsches Zentrum der ostasiatischen mit Schlägeln geschlagenen Röhrentrommeln. Praktischerweise findet am Vortrag ein internationaler Taiko-Workshop in Ulm statt, sodass sich die Zuhörer etwa auch aus Trommlern freuen können, die aus den USA anreisen. Um 19 Uhr tritt dann Äl Jawala auf. Die Deutsch-Französische Band tourte bis nach China, Jordanien oder Kanada und nennet ihren ungewöhnlichen Stil „Balkan Big Beats“.

Einen etwas ruhigeren Auftakt nimmt das Fest am Freitag, 19. Mai: Das Professorenpaar Marina und Herfried Münkler liest um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek aus seinem Buch „Die neuen Deutschen“. Eine der Kernthesen der Münklers: Wanderungs- und Fluchtbewegungen sind historische betrachtet nicht die Ausnahme, sondern die Regel.