2017-07-28 15:26:00.0

Ulm Ulm prüft Trinkwasser nach Ölunfall: Bisher keine Auffälligkeiten

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm kontrollieren das Trinkwasser. Grund ist ein Arbeitsunfall am Dienstag, bei dem mehrere Hundert Liter Öl in den Donau-Zufluss Weihung gelangt sind.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm untersuchen am Freitag verstärkt das Trinkwasser auf Kohlenwasserstoff. Grund ist ein Arbeitsunfall im Alb-Donau-Kreis am Dienstag, bei dem mehrere Hundert Liter Öl in den Donau-Zufluss Weihung gelangt sind. Eine akute Gefahr bestehe derzeit jedoch nicht, sagte Bernd Jünke von den Stadtwerken (SWU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: "Bisher gibt es keine Auffälligkeiten."

Ein Tank mit Heizöl kippte Dienstag um

Am Dienstag war auf einem Hof im Schnürpflinger Ortsteil Beuren (Alb-Donau-Kreis) ein Tank mit rund 1000 Liter Heizöl aus unklarer Ursache umgekippt und leck geschlagen. Etwa 400 Liter flossen in die Kanalisation und von dort in die Weihung. Glücklicherweise seien rasch Feuerwehren zur Stelle gewesen, die mit mehreren Ölsperren größere Schäden verhindert hätten, hieß es bei den SWU.

Da sich das Unglück unweit der Wasserschutzzone Ulmer Auwald Rote Wand ereignete, werde das dort geförderte Trinkwasser überwacht. "Die Proben und Untersuchungen führen wir über die nächsten acht Wochen fort", sagte der Chemiker Sascha Bauer laut einer SWU-Mitteilung. "Bislang ist das Trinkwasser nicht auffällig gewesen. Sollte sich das ändern, werden wir in kürzeren Abständen beproben", versicherte Bauer. dpa/lsw