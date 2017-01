2017-01-11 05:00:00.0

Ulm Uniklinikum setzt auf digitale Medizin

Wie der Leitende Ärztliche Direktor Udo Kaisers die Zukunftsperspektiven des Großkrankenhauses einschätzt und was er zur Konkurrenz aus Augsburg sagt. Von Michael Ruddigkeit

Ein Autofahrer verunglückt auf der Landstraße. Er kracht mit seiner Limousine gegen die Leitplanke, verliert das Bewusstsein und wird in seinem Auto eingeklemmt. Der Bordcomputer setzt automatisch einen Notruf an die Rettungsleitstelle ab. In kürzester Zeit ist der Notarzt da. Über einen Chip im Auto erfährt der Mediziner, welche Vorerkrankungen der Verunglückte hat und dass er regelmäßig Blutverdünner einnimmt. Dank der Informationen aus der elektronischen Akte kann der Arzt dem Mann noch besser und schneller helfen als das früher der Fall war.

Ein Szenario für die ferne Zukunft? Nicht, wenn es nach Udo X. Kaisers geht. Der Vorstandsvorsitzende und Leitende Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Ulm glaubt, dass die Digitalisierung in der Medizin schneller voranschreitet, als viele meinen und dass darin große Chancen liegen. „Ich bin überzeugt, dass die IT ein wesentliches Werkzeug sein kann, um die Medizin weiter zu verbessern“, sagte Kaisers im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Digitalisierung werde zu einem verbesserten Austausch zwischen den verschiedenen Versorgungsebenen führen – also zwischen Hausärzten, Fachmedizinern und Krankenhäusern. Vor allem aber werde der Patient mündiger, weil ihm künftig sämtliche relevante Daten über seinen Gesundheitszustand elektronisch zur Verfügung stehen. Und nur der Patient bestimme, wer Einblick in seine Daten bekomme. Das heißt, das eingangs geschilderte Szenario ist nur möglich, wenn der Betroffene vorher festgelegt hat, dass ein Arzt im Notfall auf seine Krankenakte zugreifen darf. „Der Patient ist der Herr seiner Daten“, sagte Kaisers. „Datenschutz ist für uns ein ganz zentraler Aspekt.“

Die Digitalisierung in der Medizin werde viele Bereiche erfassen, beispielsweise bildgebende Verfahren oder die Auswertung von Laborergebnissen. So könne diese Entwicklung dazu beitragen, die Situation der Krankenhäuser zu verbessern. Um das Thema voranzutreiben, arbeitet das Universitätsklinikum eng mit den Ulmer Informatikern zusammen. Zusammen mit Würzburg und der Charité in Berlin bewirbt sich Ulm demnächst um ein Projekt des Bundesforschungsministeriums zum Bereich Medizin-IT. Bis Anfang April soll der Antrag gestellt werden. Mitte des Jahres fällt die Entscheidung, welche der insgesamt sieben Konsortien zum Zug kommen.

Nach mehreren Jahren mit schweren Verlusten steht das Universitätsklinikum Ulm inzwischen wieder gut da. Noch liegen die Zahlen für das vorige Jahr nicht vor, doch Kaisers kann bereits jetzt sagen: „Wir gehen davon aus, dass wir auch 2016 mindestens mit einer schwarzen Null abschließen.“ Nur dank engagierter Mitarbeiter sei der Turnaround gelungen. Und es bleibt Jahr für Jahr ein Kraftakt. Denn die Entgelte aus den Fallpauschalen, nach denen die Leistungen des Klinikums vergütet werden, steigen weniger an als die laufenden Kosten. Das bedeutet, dass die Produktivität immer weiter gesteigert werden muss.

Die geplante Einrichtung eines Universitätsklinikums in Augsburg stelle für Ulm sicher eine Herausforderung dar, sagte Kaisers. „Das wird uns fordern und unser Profil schärfen“, ist der 55-Jährige überzeugt. Die Schwerpunkte Onkologie, Traumatologie und Neurologie sollen daher weiter gestärkt werden. „In der Masterplanung für den Oberen Eselsberg diskutieren wir mit dem Land und der Universität, wie wir die Struktur der Hochschulmedizin langfristig weiterentwickeln können“, erläuterte Kaisers. Dabei geht es auch um bauliche Veränderungen. Denkbar wäre beispielsweise ein Neubau für die Onkologie. Die Zusammenarbeit mit dem Bundeswehrkrankenhaus soll ausgebaut werden. „Wir betrachten den Eselsberg als einen Medizincampus“, sagte der Klinik-Chef.

Zu den im Raum stehenden Schließungen von Kliniken im Kreis Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis sagte Kaisers: „Das sind politische Entscheidungen, die die Kreise treffen müssen.“ Unabhängig davon setze das Universitätsklinikum Ulm auf Kooperation und Vernetzung. Diese Rolle gelte es, weiter zu entwickeln. Ein wichtiger Partner für Ärzte und Kliniken in der Region sind bereits heute beispielsweise die Radiologie oder das Ulmer Tumorzentrum (Comprehensive Cancer Center Ulm), eines von bundesweit nur 13 Spitzenzentren der Onkologie. Auch in der Neugeborenenmedizin könne das Universitätsklinikum kleinere Krankenhäuser unterstützen. So könne etwa ein Kinderchirurg aus Ulm in schwierigen Fällen jeweils vor Ort helfen. Die weitere Versorgung fände dann am Universitätsklinikum statt. Aber auch Ulmer Herzchirurgen könnten Ärzte in Kliniken in der Region unterstützen. Kaisers: „Das wird eine Anforderung an die Zukunft sein, uns noch stärker zu vernetzen.“