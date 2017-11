2017-11-08 07:00:00.0

Thalfingen Vortrag von Pflegekritiker: Das Pflegeheim als „rechtsfreier Raum“

Der Experte Claus Fussek prangert bei seinem Vortrag in Thalfingen Missstände in der Branche an. Er nennt erschütternde Beispiele. Von Dagmar Hub

Die Titelfrage „Wie wollen wir im Alter – bei Pflegebedürftigkeit – wohnen und gepflegt werden?“ hatte bei manchem Besucher im voll besetzten Thalfinger Laurentiushaus falsche Erwartungen geweckt: Der Bad Tölzer Sozialpädagoge und Autor Claus Fussek, wohl der bekannteste deutsche Pflegekritiker, gab keine Tipps zur Beantragung von Pflegegeld. Fussek nahm in seinem Vortrag kein Blatt vor den Mund. Er prangerte das kollektive Schweigen über Missstände in der Pflege an.

Man habe sich an das Wort „Pflegenotstand“ in den vergangenen 25 Jahren gewöhnt, kritisierte Fussek und beklagte würdelose Zustände, in denen alte Menschen stundenlang in ihren Exkrementen liegen müssen. Jeder Zoo, der Tiere so halte, würde zu Recht geschlossen werden – eine der provozierenden Aussagen des Pflegeexperten, der doch immer wieder auch betonte, dass es Einrichtungen gibt, in denen gut gepflegt werde.

Ein realistisches Experiment zu Beginn: Keiner der Besucher im Laurentiushaus solle an diesem Abend zur Toilette gehen, sagt Fussek. Es raunt im Publikum im Sinne von „Wer will mir das verbieten?“ Die, die dem Pflegeexperten zuhören, sind unabhängig von Pflege und frei in ihrer Entscheidung. Dass Senioren im Altersheim das nicht sind, will das Experiment beweisen. „Das Zauberwort heißt ‘Wertschätzung’“, sagt Fussek und berichtet erschütternde Beispiele vom Gegenteil: Schlechte Pflege lohnt, weil sich der Zustand der alten Menschen verschlechtert und solches Handeln mit höheren Fallpauschalen belohnt wird. „So pervers kann man gar nicht sein“, klagt er. „Doch null Empörung bei Kirchen und Menschenrechtsgruppen!“ Der Artikel Eins des Grundgesetzes, dass die Würde des Menschen unantastbar sei, gelte auch für alte und sterbende Menschen.

Fussek spricht Klartext: Es sei Folter, wenn eine Seniorin im Heim ein Doppelzimmer mit einer schwer dementen Bewohnerin teilen müsse, die jede Nacht schreit. Oder dass alte Frauen von männlichen Pflegern aus dem Ausland gewaschen werden: „In keinem Gefängnis würde eine Frau von einem Mann abgetastet werden!“ Im Altenheim aber, wo die Menschen so sexuellen Neutren erklärt werden, habe man sich an solche Vorgänge gewöhnt, wobei erschwerend hinzukomme, dass Pfleger bisweilen schlecht Deutsch sprechen und aus Ländern kommen, die mit Deutschland „alte Rechnungen“ offen haben.

Zwischen 30 und 60 Prozent der Auszubildenden in deutschen Alten- und Pflegeheimen werden über Jobcenter vermittelt. Viele von ihnen würden vom örtlichen Tierpark wegen fehlender Empathie abgelehnt, stellt Fussek provozierend in den Raum. „Aber wir haben Pflegenotstand.“

Der Experte schildert das Beispiel von einem Senior, der im Heim viel zu wenig trank. Warum? Der Mann, der zeitlebens als Bierbrauer gearbeitet hatte, verabscheute den allabendlichen Früchtetee. Alkoholfreies Bier brachte die Lösung für ihn. Heime müssen die Lieblingsspeisen und -getränke der Bewohner kennen, sagt Fussek. Er fordert konkrete Maßnahmen bis hin zu Palliativ-Fortbildungen auch fürs Putzpersonal, das die Zimmer Sterbender reinigt.

„Viele Pflegeheime sind weitgehend rechtsfreie Räume“, klagt der Sozialpädagoge. Angehörige, die auf Missstände hinweisen, werden als Querulanten wahrgenommen. Es helfe nur, das Thema zu emotionalisieren wie es die Menschenrechtsorganisation Amnesty International im Fall von Gefangenen und Pro Asyl bei Flüchtlingen und Migranten tut. Missstände, wie sie in der Pflege hingenommen werden, würden in Kindertagesstätten, in Flüchtlingsunterkünften und in Haftanstalten nicht geduldet werden. „Es besteht kein gesellschaftspolitisches Interesse an der Aufklärung der Missstände.“

Auch bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen ist die Pflege kein Thema. Dabei gibt es in der Pflege eine Obergrenze, kritisiert Fussek: „Es wird nicht bezahlt, was Bedarf ist, sondern es geht sogar so weit, dass wir zum Sterben Fallpauschalen haben.“