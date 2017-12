2017-12-14 07:00:00.0

Weißenhorn Warum die Stadt Weißenhorn die Müllgebühren nicht senken will

Obwohl es durchaus Spielraum nach unten gibt, wird es für die Weißenhorner im nächsten Jahr nicht günstiger. So begründet die Verwaltung ihr Vorgehen. Von Jens Noll

Jeder Bürger freut sich, wenn er für eine Dienstleistung weniger bezahlen muss. Im Fall der Hausmüllgebühren könnte die Weißenhorner Stadtverwaltung tatsächlich im nächsten Jahr die Beträge senken. Doch sie wird es nicht tun. Diesem Vorgehen hat auch der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit einstimmigem Beschluss sein Okay gegeben.

Hintergrund der Entscheidung: Die Stadt will in den nächsten Jahren kein Auf und Ab bei den Müllgebühren haben. Ausgehend von der derzeitigen Kalkulation für das Jahr 2018 bestünde nach Angaben der Stadtverwaltung die Möglichkeit, die Gebühren um etwa 2,1 Prozent zu senken. Bei der gängigsten Mülltonne mit 80 Liter Fassungsvermögen würde das für die Bürger eine monatliche Ersparnis von 18 Cent bedeuten. Statt derzeit 8,14 Euro wären 7,96 Euro fällig.

Die Verwaltung weist allerdings auch auf Unwägbarkeiten beim Haushaltsverlauf des laufenden Rechnungsjahres hin. Endgültige Zahlen zu nennen sei schwierig. Ende 2016 bestand zwar ein Gebührenüberhang von gut 24000 Euro. Für Ende 2017 wird allerdings ein Minus in Höhe von 8400 Euro erwartet, was den Gebührenüberhang auf etwa 15600 Euro reduzieren würde. Für 2018 wiederum sei von einem fast ausgeglichenen Ergebnis auszugehen, sodass die Gebühren auch 2019 nicht steigen müssten.

Bürgermeister Wolfgang Fendt sagte in der Sitzung, dass sich die Verwaltung für eine Kontinuität bei den Gebühren entschieden habe. Die Alternative wäre, die Gebühren nun zu senken. Dann könnte es aber sein, dass sie nach einem Jahr wieder erhöht werden müssen. Diese Berg- und Talfahrt sie nicht im Sinne der Verbraucher. Fendt sagte aber auch: „Wenn das negative Ergebnis doch nicht eintritt, dann werden wir die Gebühren senken müssen.“ Zum Ende des nächsten Jahres will die Verwaltung jedenfalls wieder eine Kalkulation vornehmen – und dann, falls nötig, reagieren. Die Räte waren damit einverstanden.

2018 wird die Stadt voraussichtlich das nächste Mal die Leerung der Tonnen ausschreiben. Karl-Walter Simmendinger, der im Rathaus unter anderem für die Abfallberatung zuständig ist, sagte auf Nachfrage von SPD-Stadrat Herbert Richter, dass diese Leistung zuletzt im Jahr 2013 erfolgt sei. Damals hätten aber lediglich zwei Anbieter teilgenommen. Simmendinger geht davon aus, dass es bei einer erneuten Ausschreibung nicht mehr Angebote geben wird.

Bernhard Jüstel (WÜW) wunderte sich über eine Aussage in der Sitzungsvorlage, wonach vom Jahr 2020 an der gelbe Sacke in Weißenhorn eingeführt werden könnte. Diese Entsorgungsmöglichkeit sei im Gremium sehr umstritten, sagte er. Doch Fendt entgegnete: Die Entscheidung über eine Einführung treffe letztlich der Stadtrat.