2017-10-11 07:00:00.0

Weißenhorn Was Senioren in Roggenburg fehlt

Die Gemeinde erarbeitet mit Hilfe einer Expertin ein Konzept für die älter werdende Bevölkerung. Bei einer Auftaktveranstaltung kommen einige Probleme zur Sprache. Von Angela Häusler

„Gut alt werden können in Roggenburg“ – unter diesem Leitsatz erarbeitet die Gemeinde ein Seniorenkonzept für die Zukunft. Der Startschuss für die Planungen ist am Montagabend bei einem Expertenabend im Bildungszentrum gefallen. Schnell kristallisierte sich dort heraus: In Roggenburg bereits vorhandene Angebote für Ältere sind längst nicht allen bekannt. Und: Es gibt reichlich Stolpersteine für gebrechliche Menschen.

Barrierefreiheit, Nahversorgung, soziale Treffpunkte oder geeignete Wohnungen – in die Überlegungen für ein lokales Seniorenkonzept müssen viele Faktoren einbezogen werden. Und so traf es sich gut, dass zum Auftakt Interessierte aus ganz unterschiedlichen Bereichen gekommen waren, um ihre Ideen einzubringen. Sowohl Vertreter von Vereinen und Organisationen mit Senioren-Bezug als auch Gemeinderäte, Geistliche sowie Bürger waren dabei und verschafften sich einen ersten Überblick über Angebote und Probleme in den Ortsteilen.

Angeleitet wurden die Teilnehmer von Expertin Sabine Wenng von der Koordinationssstelle „Wohnen im Alter“ mit Sitz in München. Sie hat bereits viele Gemeinden beim Erarbeiten von Seniorenkonzepten begleitet und weiß: Bis ein solches steht und konkrete Ansätze erarbeitet worden sind, dauert es mindestens ein halbes Jahr. Außerdem gab die Psychogerontologin zu bedenken, dass die Älteren mitnichten eine homogene Gruppe sind, sondern völlig unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen von ihrem Lebensumfeld haben. Zunächst komme es darauf an, für drei Bereiche Strategien zu entwickeln: Soziales, Wohnen und Pflege.

Wie das in Roggenburg gestaltet werden könnte, überlegten sich die Teilnehmer in Gruppen. Und mancher erfuhr dabei auch Neues. Zum Beispiel, dass es in Roggenburg eine privat organisierte Seniorensportgruppe gibt. Oder, dass der Ortsverband des Sozialverbands VdK einen Fahrdienst anbietet und Senioren, die keine andere Möglichkeit haben, etwa zum Arzt oder zum Einkaufen begleitet. Viel Zulauf gebe es auch bei der Beratung rund um die Pflege, berichteten die ehrenamtlichen Helferinnen des VdK. Der Ortsverband hatte ein eigenes kleines Konzept in die Diskussion eingebracht, in dem unter anderem von Schwierigkeiten die Rede ist, die viele Senioren in der Gemeinde haben, wenn sie nicht mehr mobil sind. Zum Beispiel, dass sie andernorts zur Tagepflege müssen oder, notgedrungen, ganz aus Roggenburg wegziehen, weil es zu wenige barrierefreie Wohnungen gibt.

Einig waren sich die Teilnehmer auch darüber, dass die örtlichen Pflegedienste schon jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und längst nicht alle Anfragen bedienen können. Angeregt wurde, barrierefreie Treffpunkte zu schaffen, denn örtliche Geschäfte und Lokale seien oft nur über Treppen erreichbar. Kleine Betreuungsgruppen, so eine weitere Idee, könnten pflegende Angehörigen entlasten. Und: Ein möglichst zentral gelegenes Haus mit Seniorenwohnungen fänden die Roggenburger ideal. Dafür, berichtete Bürgermeister Mathias Stölzle, bemühe sich die Gemeinde derzeit, in einer kommunalen Wohnbaugesellschaft unterzukommen, da Roggenburg ein solches Projekt nicht im Alleingang stemmen könne.

Die gesammelten Ideen will Expertin Sabine Wenng nun zusammenfassen. Die Ergebnisse sollen außerdem noch durch Befragungen und Diskussionen mit den Bürgern ergänzt werden.