2017-01-21 15:58:00.0

Wullenstetten Wenn Kinder den Wald erkunden

Der evangelische Kindergarten in Wullenstetten plant eine Naturgruppe. Draußen zu lernen, soll die Entwicklung fördern. Wenn alles klappt, startet das Angebot bald. Von Angela Häusler

15 Kindergartenkinder, die zum täglichen Spielen und Lernen nicht in einen Gruppenraum, sondern in den Wald gehen: Das ist die Idee hinter einem Waldkindergarten. Einen solchen möchte der evangelische Kindergarten Regenbogen noch in diesem Jahr in sein Angebot aufnehmen. Wenn alles klappt, könnte es bereits nach den Osterferien losgehen. Für interessierte Eltern ist am 23. Januar ein Infoabend geplant.

„Wann wir starten, ist noch nicht festgelegt, aber wir werden es jetzt zeitnah entscheiden“, sagt Kathrin Bohe. Sie ist als evangelische Pfarrerin verantwortlich für den kirchlich getragenen Kindergarten Regenbogen. Klappe es bis Ostern nicht, gehe es im September los. Bislang werden im Kindergarten Regenbogen vier Gruppen betreut. Eine fünfte soll neu gebildet und im Wald, nahe dem Vereinsareal des RSV Wullenstetten, untergebracht werden.

ANZEIGE

Erzieherin hatte die Idee zu dem Projekt

Auf die Idee, eine solche Gruppe einzurichten, sei eine Sendener Erzieherin gekommen, erklärt die Pfarrerin. Mit der Anregung habe sie bei der Gemeinde „offene Türen eingerannt“, sagte Bohe, die überzeugt ist, dass der Aufenthalt im Freien für die Entwicklung der Kinder Vorteile bietet. Durch das Erleben der Natur und das Spiel mit Ästen, Steinen oder Zapfen würden Kreativität und Fantasie der Buben und Mädchen angeregt. Das ist das Konzept der Waldkindergärten, die sich während der 70er-Jahre von Schweden aus etablierten. Auch könne der bei vielen Kindern starke Bewegungsdrang im Freien besser ausgelebt werden, als in geschlossenen Räumen, erklärt Bohe. Außerdem falle der Stress durch Lärmbelastung für Kinder und Erzieherinnen im Wald geringer aus.

In der näheren Umgebung, etwa in Weißenhorn, Erbach und Ulm-Söflingen, gibt es bereits Waldkindergärten. Die Sendener Kinder sollen am Waldrand beim RSV-Areal, südlich der Bahnlinie, unterkommen. Circa 50 Meter vom dortigen Wanderparkplatz entfernt halten sich die Kinder in einem Waldareal auf, das noch mit einem Zaun von der Bahnlinie abgetrennt wird.

Der Sendener Stadtrat hat den Plänen im vergangenen Herbst zugestimmt, mit dem ansässigen Jagdpächter haben sich die Verantwortlichen ebenfalls geeinigt. Es sei vereinbart, so Bohe, dass die Kindergruppe bestimmte Bereiche nicht betritt, wo menschliche Aktivitäten möglicherweise die Wildtiere beeinträchtigen. Mit allen Waldbesitzern würden in Sachen Kindergarten noch schriftliche Vereinbarungen getroffen.

Die Kinder frieren nicht, wenn sie draußen spielen

Für die neue Gruppe, die aus maximal 15 Kindern besteht, werden zwei neue Erzieherinnen eingestellt. Kindergartenleiterin Sigrid Laible habe die Idee eines Waldkindergartens von Beginn an unterstützt, betont die Pfarrerin. Auch vonseiten der Stadtverwaltung gab es grünes Licht, seit klar war, dass es Bedarf an Betreuungsplätzen gibt.

Finanzieren wird sich die Gruppe über die Elternbeiträge. Vor allem Personalkosten werden durch den Waldkindergarten fällig, neue Räumlichkeiten hingegen schlagen dabei kaum zu Buche.

Egal bei welchem Wind und Wetter, die Kinder und Betreuerinnen halten sich schließlich draußen auf – jedenfalls an den Vormittagen. Denn das Angebot für die Naturgruppe dauert von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Wenn die Wetterlage allerdings sehr schlecht ist, kann die Gruppe in einen Bauwagen ausweichen, der auf dem Gelände stehen wird. Den hat die Gemeinde bereits erworben. Im Bauausschuss am kommenden Dienstag wird der Bauantrag zum Aufstellen des Wagens gestellt. Dort können sich die Kinder zwischendurch aufwärmen, außerdem besteht im Wagen auch die Möglichkeit, Bastelmaterial oder kleine Werkzeuge zu lagern. Und: Es sei Vorschrift, dass ein Waldkindergarten über Ausweichräume verfügt, berichtet Bohe. Daran mangle es der Gemeinde nicht, etwa im Paul-Gerhardt-Haus. „Meist haben die Kinder aber nicht das Problem, dass sie frieren, weil sie immer in Bewegung sind“, weiß Bohe. Es seien eher die Erwachsenen, denen es draußen kalt werde.

Wie in anderen Kindergärten werden die Kinder im Waldkindergarten auf den Übertritt in die Grundschule vorbereitet und gemäß der gesetzlichen Richtlinien betreut, betont Bohe. Auch werde auf gute Zusammenarbeit mit den Eltern Wert gelegt.

Am 23. Januar findet ein Infoabend für interessierte Eltern statt. Er beginnt um 20 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus. Informationen können auch per Mail angefragt werden unter waldkindergarten-senden@web.de