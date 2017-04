2017-04-27 17:00:00.0

Holzheim Zoff um Sockel, Hecken und Grüngürtel im Neubaugebiet

Verstöße gegen den Bebauungsplan und ungenehmigte Einfriedungen erregen im Gebiet „An der Breite“ die Gemüter. Gemeinderat verabschiedet eine Kompromisslösung. Von Willi Baur

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“ Was Friedrich Schiller schon vor mehr als 200 Jahren seinem Wilhelm Tell in den Mund legte, ist jetzt auch im Holzheimer Neubaugebiet „An der Breite“ aktuell. Dort gibt es Zoff wegen zahlreicher ungenehmigter Abweichungen vom Bebauungsplan, insbesondere im Zusammenhang mit Sockeleinfriedungen, zu hohen Hecken und dem vorgegebenen Grüngürtel an der Ostseite. Gestritten wird mit der Gemeinde, dem Vernehmen nach liegen aber auch Anlieger untereinander im Clinch. Am Montag war einmal mehr der Gemeinderat gefordert.

Moderiert von Bürgermeisterin Ursula Brauchle und Bauamtsleiter Alexander Gehr hat sich das Gremium in einer mehr als einstündigen Diskussion um eine Kompromisslösung bemüht, die allerdings noch dem Landratsamt zur Genehmigung vorgelegt werden muss.

Demnach sollen künftig auf Antrag maximal 45 Zentimeter hohe Zaunsockel zugelassen werden, ebenso Einfriedungen mit einer Maximalhöhe von 145 Zentimetern. Der Bebauungsplan gibt dafür bislang einen Meter vor, Sockel sind ganz ausgeschlossen. Die Einfriedungen zwischen den Grundstücken müssen „kleintiergängig“ sein. So weit die Theorie.

Über die Praxis hatte sich das Gremium bei einem Ortstermin vor der Sitzung informiert. Und kam dabei offenbar aus dem Staunen nicht mehr heraus: Mehrere Grundstücke präsentierten sich mit Sockeleinfriedungen unterschiedlicher Höhe, drei oder vier Bauvorhaben gingen einher mit Winkelstützwänden aus Stahlbeton-Fertigteilen. Ein Areal gar wird eingegrenzt von einem rund 70 Zentimeter hohen Sockel aus Trockenmauersteinen, zudem versehen mit Heckenpflanzen.

Wie Bauamtsleiter Gehr sagte, sind die meisten Bauvorhaben im sogenannten Freistellungsverfahren genehmigt worden. Mit der Maßgabe freilich, dass die Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten werden. „Viele haben sich daran gehalten, einige aber komplett darüber hinweggesetzt“, resümierte Bürgermeisterin Brauchle. Was jetzt zu Unmut bei den Anliegern führe. „Es gibt bittere Beschwerden über die ungleiche Handhabung“, ließ sie durchblicken, „zum Teil bin ich massivst angegangen worden“. Das sei nachvollziehbar, befand sie.

Klar sei indes: „Keiner kann sagen, er habe das nicht gewusst.“ Schon beim Abschluss der Kaufverträge sei detailliert auf die Vorgaben des Bebauungsplans hingewiesen worden, sagte die Bürgermeisterin. „Auch bei den Architekten muss man davon ausgehen, dass sie den Plan lesen und verstehen.“ Insofern sei anzunehmen, dass die Verstöße bewusst erfolgen, belegt auch durch einen aktuellen Fall: Brauchle zufolge hat ein Bauherr dieser Tage mit dem Bau eines Sockels begonnen, unmittelbar nach ihrem Hinweis, dass sich der Gemeinderat alsbald mit dem Thema beschäftigen werde.

„Was können wir in einem Fall wie diesem tun?“, fragte nicht nur der Dritte Bürgermeister Michael Kling (CSU/Dorfgemeinschaft). Er erinnerte wie zuvor Brauchle an den Beschluss des Gremiums im Vorjahr, ein unzulässiges Gewächshaus an der östlichen Grundstücksgrenze abreißen zu lassen: „Damals haben wir gesagt, wir müssen reagieren.“

Sobald das Landratsamt die vom Gemeinderat verabschiedete Kompromisslösung geprüft hat, will die Gemeinde die Betroffenen anschreiben. Brauchle: „Wichtig ist jetzt, dass wir ein Signal setzen.“