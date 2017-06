2017-06-07 16:22:00.0

Fußball 13 Jahre sind genug

Der FV Altenstadt will wieder nach oben. Aber es gibt ein paar Ausfälle und zwei davon wären vermeidbar gewesen

Vor fast genau 13 Jahren verabschiedete sich der FV Altenstadt ohne einen einzigen Punktgewinn in der kompletten Saison und mit der grauenvollen Tordifferenz von 12:176 aus der Fußball-Landesliga. Der freiwillige Rückzug in die Kreisliga B war angesichts dieser Zahlen eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber ganz unten fühlt sich der Verein inzwischen nicht mehr wirklich wohl. Der Vorsitzende Johannes Merk sagt: „Wir wollen unbedingt aufsteigen.“ Dazu müssen zwei Siege her. Einer im Qualifikationsspiel am Donnerstag um 18 Uhr in Dietenheim gegen den TSV Buch II und noch einer in der Relegation am kommenden Mittwoch (18 Uhr) gegen den SC Vöhringen. Zweimal schon ist Altenstadt seit dem freiwilligen Rückzug in der Relegation gescheitert, diesmal soll es klappen.

Allerdings kann die Mannschaft gegen die Bucher Reserve nicht in bester Besetzung antreten. Dass Spielertrainer und Familienvater Daniel Frank in den Pfingstferien Urlaub macht, das ist im Amateurbereich einfach nicht zu vermeiden. Die beiden Platzverweise beim 4:3-Sieg im letzten Punktspiel beim SV Grafertshofen am vergangenen Samstag waren aber ungeschickt – vornehm ausgedrückt. Jürgen Thiel sah die Ampelkarte und Christian Schmidberger den einfarbig roten Karton. Gegen Buch sind sie somit gesperrt.

Beim FV Altenstadt hat man sich mit den Ausfällen abgefunden. Merk kündigt an: „Wir werden trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz schicken.“ Verlass ist beim FV Altenstadt vor allem auf die Offensive. Immerhin 87 Tore hat die Mannschaft in dieser Saison erzielt, allein 33 davon gehen auf das Konto von Patrick Hartmann. Der Vereinschef kündigt an: „Der ist auf jeden Fall dabei und er ist bestens drauf.“